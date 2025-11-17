北市交迎接首席指揮 里柏瑞契年底暖身亮相
（中央社記者趙靜瑜台北17日電）德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契2026年將正式就任台北市立交響樂團首席指揮，上任前他將攜手德國大提琴家蓋哈特與北市交舉行上任前暖身音樂會，啟動合作新節奏。
里柏瑞契（Alexander Liebreich）與台北市立交響樂團2008年首度合作，在多次演出中激盪出音樂火花。里柏瑞契為現任西班牙瓦倫西亞交響樂團（Orquestra de Valencia）首席指揮兼瓦倫西亞音樂宮（Palau de la Música Valencia）藝術顧問。2018年曾獲葛萊美獎提名，2度榮獲國際古典音樂大獎（ICMA）。
根據北市交發布的新聞資料，這場音樂會以巴赫充滿音樂謎題與神學象徵的「音樂的奉獻」揭開序幕，採用作曲家魏本改編版，展現里柏瑞契遊走於巴洛克與當代時期的自在從容。下半場則推出孟德爾頌第五號交響曲「宗教改革」，這是當時年僅21歲的孟德爾頌青春之作，以聖詠寫出了新生與信念之作。
阿班．蓋哈特（Alban Gerhardt）則將與樂團帶來蕭斯塔科維契「第一號大提琴協奏曲」，剖開作品的深沉與熾烈。蓋哈特被「衛報」譽為當代最具格調與表現力的大提琴家之一，他這次帶來的蕭氏「第一號大提琴協奏曲」錄音曾獲2021年國際古典音樂大獎（ICMA），被視為當代權威版本，可說是全場亮點之一。
里柏瑞契2026年將正式開啟的北市交「首席指揮系列」音樂會包括邀請法國大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）與喬治亞小提琴家巴蒂雅許維莉（Lisa Batiashvili）來台合作作曲家杜布農（Richard Dubugnon）新作「沉默之詩」小提琴與大提琴雙協奏曲，也將有演出華格納歌劇「崔斯坦與伊索德」計畫。
「候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO」音樂會將於11月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：方沛清）1141117
