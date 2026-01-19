北市人選明朗化！黨內高層早鎖定鄭麗君選台北市長「談判完後討論」！民進黨團表態：盼市長有能力向國際對話、交流

行政院副院長鄭麗君完成台美關稅談判，據悉，民進黨內已鎖定她參戰2026台北市長，就待談判完成後與鄭討論。民進黨團今（19）日表示，理解社會期待，因為台北是國際城市，「當然希望市長是一個有能力向國際對話、討論，甚至做非常多交流、實質促進台北進步的人，不像這幾年感覺台北停滯不前。」

民進黨團今日舉行輿情回應記者會，對於外界支持鄭麗君選台北市長議題，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這一點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。

而黨團書記長陳培瑜身兼民進黨中央選對會成員，她表示，知道大家都非常關心台北市、桃園市的市長選舉候選人名單還沒出爐，選對會持續在討論，請大家再給他們一些時間。

陳培瑜並說，她非常認同台北市是一個要面對國際的城市，除了有中國這個敵人之外，其實大部分民主國家都很樂意到台北來跟台灣做朋友，所以當然希望市長是一個有能力向國際對話、討論，甚至做非常多交流、實質促進台北進步的人，不像這幾年感覺台北停滯不前。

陳培瑜最後說，非常期待在選對會討論後，可以提出一個大家都覺得很棒的名單。她知道非常多立委、行政院長、行政院副院長都有被點名，所有的點名都代表人民對他們的肯定，相信他們也都很開心，但是還是請給選對會一些時間，等人選出爐之後，一定會第一時間跟大家報告。

事實上，從去年討論台北市長人選開始，鄭麗君就一直在媒體盛傳、黨內討論名單內；據了解，在關稅談判結束後，民進黨內意見也趨向一致，傾向鎖定鄭麗君參戰台北市長，看重其在文化、經貿的時機，和卓越的政策論述能力，更能牽制爭取連任的台北市長蔣萬安。

此外據悉，民進黨內早早就鎖定鄭麗君參戰2026台北市長，但要待台美關稅談判底定後，再和鄭麗君討論。

