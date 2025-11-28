北市人選難產！他要賴清德徵召「上古神獸」
[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安明年競選連任，但民進黨目前還未確定能與蔣萬安一較高下的候選人。國民黨青年軍賴苡任今（28）日透過臉書發文，以高度嘲諷的口吻點名一眾綠營與親綠人士，並戲稱總統賴清德，乾脆徵召兩名上古神獸：前總統陳水扁或是行政院前院長蘇貞昌。
賴苡任說，民進黨的台北市長人選難產，目前被點名的人，包括「唯一良心」的王世堅、「覆議魔人」卓榮泰、「核能奇兵」童子賢、「黑熊勇士」沈伯洋、「廢死鬥士」苗博雅，以及「三浦春馬」林右昌和「尤達大師」蔡英文等。
賴苡任隨後認真推薦兩位「優質人選」給民進黨。第一位是「硬派院長」蘇貞昌。賴苡任建議，既然蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧已被徵召出戰新北市，若蘇貞昌能再度披掛上陣，將形成犄角之勢，合圍雙北市，必定會對藍白候選人造成極大壓力。他表示，父女上陣，重現「楊門女將」的經典傳奇，必定是政壇一段佳話，並相信蘇貞昌比吳怡農更適合出戰台北市。
賴苡任推薦的第二位是「台灣之子」陳水扁。他表示陳水扁「沒什麼好介紹的，名字就是他最好的頭銜」，是民進黨當年最強人選。賴苡任還指出，陳水扁在大罷免期間一句：「冤冤相報何時了」，造成青鳥集體崩潰，選情崩盤，是「大罷免大失敗最強隱藏因子」。他建議賴清德可以先特赦陳水扁，再徵召陳水扁，因為「只有前任可以擊敗現任」。賴苡任總結，相信如果這兩位「上古神獸」能夠出戰台北市，蔣萬安一定會壓力倍增。
