北市仁愛路工地電梯出包 66歲女「21樓墜1樓」慘死 勞檢重罰30萬勒令停工
台北市大安區仁愛路三段一處新建工地，13日上午發生嚴重工安意外。一名66歲吳姓女工人疑在操作施工電梯時失足，從21樓高處直墜1樓慘死。警方初步排除外力介入與輕生可能，研判為工安事故，北市勞檢處介入調查後，已勒令該工地停工，並將開罰最高30萬元。
這起意外發生在13日上午11點左右，警消獲報後趕抵仁愛路三段巷內的新建工程工地，發現一名女子倒臥在地面，已無生命跡象。經確認，死者為66歲吳姓女工人，因從高處墜落全身多處骨折，明顯死亡。
警方封鎖現場蒐證，並由鑑識人員勘驗、檢警相驗後，確認死因為高處墜落導致重創，排除他殺及輕生情事，初步認定為工安意外。
警方進一步了解，吳女為該建設公司包商人員，負責操作施工電梯。事發當時，她載送其他工人至21樓後，準備返回時不慎發生意外。現場同事表示，當時突然聽見巨大撞擊聲，循聲查看才驚見吳女倒臥地面，已無反應。
北市勞動檢查處14日指出，經派員調查確認，吳女為施工電梯操作員，疑似從電梯與樓板間的開口處墜落至1樓，已違反《營造安全衛生設施標準》相關規定。勞檢處已勒令該工地立即停工，後續將依規定開罰，最高可處新台幣30萬元，並要求全面改善安全措施。
