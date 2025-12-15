北市仁愛路工地電梯有缺口害工人21樓墜落亡 勞檢處開罰30萬令停工

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市仁愛路3段一處大樓興建工程工地13日上午發生工人高處墜落死亡案。檢警昨研判死因為高處墜落致多處骨折，並請台北市勞檢處釐清過程。勞檢處今(15)回應，施工電梯操作員載送工人至21樓，準備返回施工電梯車廂，然勞工自車廂與樓板間之開口墜落。勞檢處說明，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。

事發當時，工人正操作機械，墜落後聲響引起同事注意，觀察工人躺在地上毫無動靜，隨即通報警消。

警消抵達時該名工人已無生命跡象；經鑑識人員勘驗，排除自殺或他殺跡象，研判是工安意外。

