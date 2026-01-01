北市仁愛路、信義路1/1成空品維護區 違規可罰6萬

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市政府已公告劃設第四期空氣品質維護區，自115年1月1日起，進入南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路，東至復興南北路）東西向車道的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，施工機具應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

北市第四期空氣品質維護區115年1月1日施行。（圖／台北市環保局提供）

環保局表示，考量第四期空品維護區影響範圍較廣，且管制對象多為不特定對象，自115年1月1日起至6月30日先針對違規車主寄送勸導通知單，以降低對受管制對象的衝擊。自115年7月1日起，違規車主將直接取締告發，違反者處新台幣500元至6萬元罰鍰。

環保局表示，北市於110年起陸續劃設施行空品維護區，主要管制對象為未取得優級自主管理標章之柴油大客貨車及小貨車、未完成當年度定期檢測之機車、未取得施工機具清潔排放自主管理標章之施工機具。管制後，空品維護區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%。另依該局空品維護區管制前後在前3期空維區進行空氣品質監測結果顯示，細懸浮微粒（PM2.5）改善最高為21%，顯見空品維護區管制政策的推動，確能有效改善空氣品質。

環保局說明，北市延續第三期空品維護區選擇市區主要道路的管制理念，第四期空品維護區由1縱延伸至3橫，劃設範圍涵蓋了7所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高污染車輛，可有效維護通勤族及單車族呼吸健康外，也符合空品維護區立法精神，保護特定敏感族群（如：學生、醫療院所病患等）。

此外，為達119年全市空氣品質維護區之目標，市政府已公告第五期空氣品質維護區，其中大安區為全國首例的行政區型空氣品質維護示範區，分兩階段實施。第一階段自116年元旦起，管制中山南北路及復興南北路；第二階段自117年元旦起，涵蓋大安區示範區的主要道路13條及區內營建工地。市民可透過「空氣品質維護區」網站即時掌握最新資訊，並共同努力打造低污染、宜居永續的健康城市。

