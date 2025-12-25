北市今年440場演唱會 吸引218萬人次

「二０二五大稻埕夏日節」參與達二十九萬人次，較去年成長四萬人次。(台北市觀傳局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市觀傳局透過強化城市品牌形象並深化國際鏈結等作為，要讓台北持續成為國內國外旅客首選城市。觀光傳播局二十五日表示，今年截至十一月，北市已辦四百四十餘場演唱會，吸引逾二百十八萬人次造訪、創造約九十四點五億元觀光產值，會持續強化城市品牌形象及國際鏈結，讓台北續為旅遊首選城市。

針對在台北舉辦大型演唱會，觀傳局表示，透過城市妝點與粉絲共同應援，並推出有百餘家旅宿憑票根享優惠的「大巨蛋好宿ＰＡＳＳ」，藉此吸引粉絲留宿台北。此外，在北市舉辦大型活動期間，成立房價稽查小組，針對觀光熱區加強稽查且嚴查日租套房，確保旅客安全與維護合理旅宿消費環境。

觀傳局指出，將會持續透過多元管道行銷台北，如Super Junior演唱會期間，特別在台北大巨蛋周邊設置藍色燈海及捷運站內播放經典歌曲等營造城市應援氛圍。

透過交通部觀光署數據推估，今年至九月來台國外旅客共六百零五萬餘人次，其中五百十四萬餘人次曾造訪台北，北市旅宿業收入達四百七十六億元、住宿約一千零九十九萬人次。

觀傳局提到，台北市曾獲得二０五五全球百大旅遊城市指數排名第十五、二０二五全球最值得旅遊城市的第十一名，在國際評比表現亮眼，代表台北市的安全便利與多元旅遊魅力深獲肯定。