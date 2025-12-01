北市住三基準容積率 研議提高至300％

台北市都市更新進度緩不濟急，市議員游淑慧分析指出，都更推動困難的基本原因，就是北市「住三」基準容積率只有225％，相比新北市板橋、新店高達300％實在太低，她建議市府要全面檢討基準容積率，提高都更分回坪數以增加都更誘因，北市副市長李四川允諾，將啟動研議提高北市住三基準容積率，由225％提高至300％，比照都更快速的板橋。

北市雖為首都，但有相當多老屋亟需都更，游淑慧表示，目前北市有高達9成建築物是屋齡30年以上的中老屋，中齡屋住戶怕老開始未雨綢繆，而危老屋令住戶「急又怕」。游淑慧表示，北市都更想要「從從容容、游刃有餘」已不可能了，但千萬別「用災難作為代價」，變成「匆匆忙忙、連滾帶爬」。

她說，年底是每個社區舉辦區權人會議的旺季，日前她一口氣跑了7個社區，就是希望深入了解大家最關切的問題，發現這兩年愈來愈多的社區都積極討論都更議題，「這是一個必然的趨勢」。游淑慧分析，北市都更困難之處在於「住三」基準容積率只有225％，比起隔壁的板橋、新店300％來說，實在太低了，但北市基準容積率歷經5任市長，已經長達42年沒有檢討。

游淑慧認為，北市都更需要有魄力的市長與大膽的政策，市府應拿出協助輝達落腳台北市的態度和果斷，市長蔣萬安可扮演不一樣的開拓角色，近2年每個議會會期她都會建議蔣萬安要全面檢討北市基準容積率，提高都更分回坪數，以增加都更誘因。

游淑慧也感謝李四川對都更的霸氣承諾，李四川強調要「向前走、看未來」，將啟動研議提高北市住三基準容積率由225％提高至300％，比照都更快速的板橋。