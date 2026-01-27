北市保大依法路檢 維護治安與交通安全

圖說：發言人臺北市保安警察大隊第二中隊長吳文城。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市保安警察大隊員警於115年1月26日上午，在臺北市萬華區環河南路、和平西路口執行路檢勤務中，見黃姓民眾乘坐自小客車行經路檢點時，因駕駛臉色泛紅，故請其至盤查處進一步接受檢查；警方請駕駛及乘客出示證件，其中副駕駛座乘客未攜帶證件，且警方現場目視發現駕駛車門邊有辣椒槍，車地板上並放有棍棒等物品，為釐清民眾身分及攜帶上述物品目的，請渠等配合下車說明，惟民眾表示有權利毋須配合警方盤查，且質疑警方盤查之合法性，經員警說明係依據警察職權行使法第7條規定，依職權為查證人民身分，得攔停人、車等交通工具，並得詢問姓名及令出示身分證明文件等；另依社會秩序維護法第63條規定，警方可查證車上有無危害安全之物品。本案後續經溝通後，民眾家人有傳送當事人證件影像供確認身分，警方查證無誤後，即予以放行離開。

警方提醒民眾，員警依法執行勤務攔查人車，可能會耽誤到民眾的時間，致民眾不滿，警方完全能夠理解，但駕駛人依法有配合查證身分之義務。時值農曆春節將近，警方將持續加強取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規，共同維護臺市治安及用路人的交通安全。