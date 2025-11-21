北市保大啟動 毒品唾液快篩 打擊毒駕 首日查獲3件毒駕案

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，以「毒品唾液快篩試劑」取締毒駕，臺北市政府警察局保安警察大隊114年11月20日以毒品唾液快篩取締毒駕3件3人。

依新規定，快篩陽性，則處新臺幣3～12萬元、吊扣駕照1～2年並吊扣該汽機車牌照二年，另駕駛人若拒絕接受唾液快篩，將處新臺幣18萬元罰鍰並吊銷駕照及吊扣牌照2年。「毒品唾液快篩」需要以口腔內側採集唾液，並不會造成疼痛或身體不適。採檢器具為一次性使用，民眾能安心配合。

臺北市保安警察大隊20日以毒品唾液快篩取締毒駕3件3人，合計查扣大麻捲菸10支、依托咪酯菸彈4個、安非他命1包、安非他命殘留打火機1個及安非他命吸食器1組等證物，3名嫌犯均已依道路交通管理處罰條例製單取締及毒品危害防制條例移送轄區分局接續偵辦。

臺北市保安警察大隊再次提醒駕駛人。毒駕零容忍、拒測後果罰更重，切勿心存僥倖。保安警察大隊將持續透過路檢與攔查，強化交通安全環境，守護市民共同的道路安全。