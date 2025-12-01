北市保大警恍神！追撞路邊違停公車 車損慘狀曝光

警車追撞公車屁股，導致車頭凹陷。（圖／翻攝畫面）





尷尬！台北市保大警方今天（1日）上午，途經新北市新店區北宜路二段時，疑因一時恍神，不慎追撞占停於路邊紅線的新店客運公車，導致警車車頭嚴重凹陷損毀，所幸2名警員並未受傷，公車上當時也並無人在車內，確切車禍事故原因仍待進一步釐清，公車違停部分也將開單告發。

據了解，這起車禍發生在今天（1日）上午11時許，台北市警局保安大隊一名鄭姓警員駕車載著同事，沿著新店區北宜路二段往新店方向行駛要返回駐地途中，行經中生路口時，卻疑因恍神，不慎追撞上暫停放在路邊紅線上的公車。

撞擊力導致警車車頭嚴重變形，所幸車上2名警員都並未受傷，而公車上也並無乘客，司機也正巧下車上廁所，並未造成人員傷亡，新店警方對鄭員實施酒測，發現酒測值為0，至於確切車禍事故原因，仍待釐清，至於公車違停部分也將開單告發。

新店警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

