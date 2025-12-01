北市保大警車追撞公車！客運駕駛尿急臨停紅線 員警疑恍神釀禍

社會中心／陳韋劭報導

北市保大一輛警車行經新店時撞上路邊公車。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區今天（1日）上午11時許發生一起車禍，一輛警車行經北宜路、中生路口時，撞上一輛臨停在路邊紅線上的公車，據了解，開車的鄭姓男員警（34歲）疑因恍神未注意車前狀況肇事，所幸並無人員受傷。

警方指出，經員警到場了解，肇事警車駕駛為台北市警局保安大隊鄭姓男員警，當時他開車往新店方向行駛準備返回駐地，疑因恍神未注意致追撞暫停於路邊紅線處的客運。

公車駕駛臨停在紅線上遭警車追撞。（圖／翻攝畫面）

違停的陳姓客運司機表示，當時車上沒有其他乘客，因一時尿急，才會暫停在路旁去上廁所。

警方表示，肇事員警和公車駕駛皆無酒駕情事，警車追撞部分將賠償公車車損，公車違停部分將依法開罰。

