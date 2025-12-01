北市保大警車追撞公車！客運駕駛尿急臨停紅線 員警疑恍神釀禍
社會中心／陳韋劭報導
新北市新店區今天（1日）上午11時許發生一起車禍，一輛警車行經北宜路、中生路口時，撞上一輛臨停在路邊紅線上的公車，據了解，開車的鄭姓男員警（34歲）疑因恍神未注意車前狀況肇事，所幸並無人員受傷。
警方指出，經員警到場了解，肇事警車駕駛為台北市警局保安大隊鄭姓男員警，當時他開車往新店方向行駛準備返回駐地，疑因恍神未注意致追撞暫停於路邊紅線處的客運。
違停的陳姓客運司機表示，當時車上沒有其他乘客，因一時尿急，才會暫停在路旁去上廁所。
警方表示，肇事員警和公車駕駛皆無酒駕情事，警車追撞部分將賠償公車車損，公車違停部分將依法開罰。
更多三立新聞網報導
煙波飯店泡水車提賠償「慰問金1萬+車輛現值35％」 自救會拒絕接受
「夜店大亨」夏天倫遇襲被砍！1嫌重返現場牽車被逮 行兇動機曝光
公務員廢弛職務害命！馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀19死 資料異常疑涉偽造文書
台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞 20歲空軍基地士官喪命
其他人也在看
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Toyota 全新入門純電 SUV 台灣發表時間揭曉！售價將比 bZ4X 更實惠
2026 年台北新車暨新能源車大展將於 12 月 31 日盛大登場，而 Toyota 總代理和泰汽車搶先公布參展陣容，除了相當引人矚目的新皇冠跑旅 Crown Sport 之外，更宣布今年初歐洲首發的 Urban Cruiser 全新入門純電休旅將正式在台發表，有機會開出比現行 bZ4X 更加實惠的百萬元內售價搶攻入門市場，但實際情況為何，則有待新車上市時揭曉。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 1 天前
TPASS 2.0再升級 月搭2次國道客運享回饋
[NOWnews今日新聞]交通部宣布，自今（1）日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 3 小時前
裕隆集團、中華汽車、格上租車 帶領台中和平區居民直達幸福
裕隆集團長期以「交通為本」落實 ESG行動方案，執行長嚴陳莉蓮關心偏鄉交通需求，公益平台「愛的里程數」整合偏鄉車輛需求，提供移動服務量能。旗下公司中華汽車透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「幸福巴士2.0」運行，今年擴大服務場域，跨足至台灣西部，投入幸福守護專車作為台中和平雙崎社區公路運輸車輛。 台中市政府今(28)日於台中和平區舉辦「自達1路-直達幸福｣通車典禮，台中市盧秀燕市長、立法院江啟臣副院長、台中市交通局葉昭甫局長及中華汽車錢經武副總應邀出席典禮，並以「公私協力、在地同行」共同宣示「自達1路」正式通車，未來透過幸福巴士的運行將能串連大安溪、大甲溪兩溪軸線，補足沿線居民交通運輸的最後一…CarFun玩車誌 ・ 3 小時前
Lexus 有望整合車系推全新運動轎跑！流線外型搭配高性能油電系統
目前 Lexus 旗下運動轎跑 LC 與 RC 都已經許久未曾大改款，外媒指出，品牌內部將進行產品結構重組，重新開發一款全新轎跑，取代 LC 與 RC 市場定位，目前尚未有具體車名與規格，推測尺碼將與 LC 相仿，搭載高性能油電系統。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
終於來了 七代勁戰155賽道實測！Yamaha Cygnus XR DX 155 真的有比較快？
Yamaha Cygnus X七代勁戰的發表、試駕與正式交車已經一小段時間了，市場反應正面且確實有滿足車迷們「更好騎」的需求，但討論的核心卻依舊離不開一個重點：155到底又如何？作為2025年Yamaha Motor Taiwan台灣山葉最重要的產品，七代勁戰Cygnus XR 155再交車前也依舊舉行了一場公辦試駕，地點一樣是台中麗寶卡丁賽道，為的就是直接比較、感受125與155的真實差異。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
御領風範締造豪華移動新時代！全新年式BMW 7系列豪華旗艦耀世登場
Written by: Bear全新年式 BMW 7 系列豪華旗艦，以氣勢磅礡的飾光水箱護罩瞬間成為眾人目光焦點，柔和光影沿著立體車身輪廓流動，營造出行進間難以忽視的非凡存在感。視覺延伸至車側，全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的 LED 頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。車側線條以銳利的肩線，搭配經典 C 柱的 Hofmeister Kink 倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。車長 5,391 mm、車寬 1,950 mm，形塑出大器、穩健的旗艦比例。CarStuff 人車事 ・ 11 小時前
賓士宣布全新世代VLE電動多功能休旅車進入量產，並公布首張無偽裝預告圖
賓士（Mercedes Benz）產品陣容即將推出全新的 VLE，它剛剛在西班牙維多利亞工廠開始量產，賓士公布最新的無偽裝預告和相關產品資訊，該工廠近年主要生產Vito、eVito、V-Class和純電動的 EQV等商旅車，為了配合 VLE 及其搭載的全新 VAN。EA 平台，以及內燃機動力V-Class的後繼車款，賓士投下巨資改造這座工廠。汽車日報 ・ 1 天前
飆速阿公! 電動車騎進車廂 高雄捷運:代步車並無違規
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導高雄有民眾搭乘接運時，發現有民眾把外觀絢麗的電動車騎進捷運車廂，直呼對方是飆速阿公！不過這樣的狀況也讓不少民眾直呼不太妥當、有點危險，高捷介入了解後，發現騎車的是一名長者，而他的交通工具不是一般電動車，而是三輪電動代步車，因此並沒有違規。為了行動不便的長者或身心障礙民眾，高捷有安排專用車廂。（圖／民視新聞）列車進站車門一打開，乘客紛紛上車，搭捷運通勤上班上課，是不少高雄人的日常，不過就有網友目擊，有人直接把電動車騎進車廂。一台電動車直接停在車廂內，外觀是時尚的寶寶藍色，搭配可愛的熊熊造型，只是就有民眾質疑，這車真的能上捷運嗎？民眾：「電動車電動車，應該是那種微型電動二輪車，蠻危險的如果他突然壓到油門暴衝撞到，有很多那種危險因素存在。」民眾：「我看起來就像微型機車啊，因為我覺得不行因為是機車有牌照的，我覺得是不行的。」高雄捷運考量身障者也有通勤需求，因此代步車可以進出。（圖／民視新聞）不過高捷說，這名乘客是位年長者，騎乘的車輛也不是一般二輪的電動車，而是三輪式電動代步車，並沒有違規。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「該旅客為老人家，駕駛電動代步車，於早上約8：50在O12鳳山站出站，可能是外觀過於絢麗引發注目。」有不少行動不便或身心障礙者，會以這種三輪電動代步車，當作代步工具，是可以合法進入車廂的，不過像是這種兩輪電動機車，或是微型電動二輪車，就不能上車。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「於站區或車廂內，不可攜帶或騎乘非本公司公告許可之車輛，或其他類似動力機具，但領有身心障礙手冊或其他經本公司許可者，可使用坐乘式輪椅或代步車，以不超過時速5公里速度於車站內通行。」捷運車廂都有規畫無障礙空間，就是希望行動不便的民眾，依然能方便搭車，這回長輩騎的這一輛，外觀太醒目，也難怪掀起討論。原文出處：飆速阿公！電動車騎進車廂 高雄捷運：代步車並無違規 更多民視新聞報導鴻華先進的品牌之路 牽動鴻海、裕隆電動車合作布局 納智捷易主箭在弦上 利多瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！民視影音 ・ 1 天前
轎車「迴轉失控」連環撞！ 3汽車.1機車遭殃
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Staria Camper反應熱烈再加碼，全台巡展展示車宿露營美學
Hyundai Staria自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，Staria車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的Van商用車款，以及為戶外探險與露營而生的Camper車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。地球黃金線 ・ 5 小時前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前