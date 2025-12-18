北市信義分局15人遭搜索約談 疑助鍾文智潛逃出境

日前「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃疑有官警包庇涉案，台北市調查處今（18）日大動作搜索北市信義警分局，同時約談15名員警，預計晚間將移送台北地檢署接受檢方複訊。

信義分局外觀。（圖／翻攝畫面）

鍾文智炒作存託憑證（TDR）不法獲利超過4億，遭判刑30年5月定讞，去年10月14日解除電子監控後，3月12日下午2時許先從北市信義區搭車到新北石碇，再到平溪轉乘另部車到宜蘭頭城，再搭船偷渡前往大陸，外傳現居上海。

鍾文智棄保潛逃疑有員警涉案。（圖／資料畫面）

審理此案的高院受命法官陳勇松事後遭監察院彈劾，並函請司法院針對審判長邱忠義疏失處分，同時另函請法務部調查2人刑事責任，檢調懷疑有官警包庇鍾文智，調查鍾限制住居轄區北市信義分局。

北檢今指揮台北市調處兵多路搜索信義分局及三張犁派出所等地點，同時約談15名官警，其中包括3名副所長與12名警員，北檢表示本案為警政署政風室、台北市警局信義分局自清自檢，15人稍晚將移送北檢複訊。

