即時中心／林韋慈報導

台北市信義區富陽街日前爆出虐貓事件，昨（4）日晚間又再度發現游姓女子提著兩大袋貓屍欲棄置。今年11月底，因其住處遭斷電多日，被民眾通報疑有動物遭遺棄；而她在今年6月也曾因不當飼養被檢舉。警方與動保處當時入內搜索，救出一隻犬及四隻貓，並在紙箱中發現一具貓屍遺骨，研判仍有動物被遺棄屋內。昨晚又被熱心民眾舉報游女欲棄屍，總共找出12具遺體，今警方與動保處再度入內搜尋。







昨晚有民眾在網路發文爆料，指目睹虐貓女提著垃圾袋準備將貓屍投入垃圾車，急需人力協助由垃圾車內挖回證物。晚間約11點，在警方與熱心民眾協助下，於第一袋垃圾中找到 2具貓屍殘骸；第二袋則在木柵焚化爐尋獲，內含9隻幼貓及1隻成貓遺體，並由動保處帶回化驗與調查。

涉案游姓女子過去疑似以「愛媽」身分向送養人領養寵物，並與多位中途、送養者接觸，以此大量領養貓咪後再進行虐待。警方此前曾在其住處發現多隻遭虐待動物。舉報人吳小姐表示，動保處過往處理態度過於消極，才會導致昨晚再度發現大量遺體；她也要求警方與動保處今日再進入屋內徹查，確認是否仍有遺體未被發現。

不少網友深夜持續關注此案，並怒斥「富陽街虐殺貓狂女棄屍 2 袋找到了，一包2隻、一包9小1大，大家給她爆！」更批評動保處一再失職，疑似袒護該女子。當地鄰居也反映，傍晚就因無法忍受屍臭通報動保處，但直到晚上7點左右，該女子仍被目擊提著兩大袋沉重物品走向垃圾車，被民眾攔下後發現內有貓屍，並通報六張犁派出所處理後續，現場也呼籲熱心民眾前往協助。

警方提醒，若違反《動保法》第 30 條第1項，最高可處7.5萬元罰鍰；至於游姓女子是否涉及「故意虐待」、是否屬累犯、進而面臨刑責，將由動保處進一步鑑定後移交警方偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／北市信義區女子深夜拎兩袋貓屍遭抓包 網怒批動保處消極不作為

