北市信義區工安意外 工人自12樓墜至7樓送醫

（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至7樓處，身體多處擦挫傷、意識清醒，送醫治療。

北市警消上午9時34分接獲通報，稱信義區和平東路三段一處工地發生工人受傷案件，立即派員到場協助。

經調查了解，林姓工人於施工期間誤以為鷹架設有扶手而攙扶，導致重心不穩，自12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架，造成身體多處擦挫傷，但意識清楚，後續由救護人員協助移出，並送往台北醫學大學附設醫院急診治療，家屬在旁陪同。

詳細事故原因及工安責任，將由相關單位進行調查、釐清。（編輯：陳清芳）1150209