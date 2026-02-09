北市信義區工安意外！工人重心不穩12樓鷹架跌落 意識清楚急送醫

北市信義區和平東路三段一處工地9日上午9時許工安意外。（圖／翻攝畫面）

北市信義區和平東路三段一處工地9日上午9時許工安意外。一名工人因不明緣故自12層樓高的鷹架跌落至7樓外側鷹架上，其身上多處骨折，所幸其意識清楚，緊急送醫後並無大礙。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，該名工人表示疑似誤以為鷹架上有扶手攙扶，未料卻因此重心不穩，整個人自12樓外側鷹架跌落至7樓鷹架上，緊急送往台北醫學大學附設醫院治療，並由家屬陪同。至於事故原因及工安責任將由相關單位進一步釐清。

