北市信義區招待所藏德撲賭場 女網紅涉賭被逮

社會中心／綜合報導

女網紅涉賭遭逮！台北市警方接獲情資，信義區一處住商大樓出入複雜，員警連日蒐證後，發現是一間德州撲克賭場，並在上個月底前往埋伏搜索，當場逮到負責人、員工及賭客共１０人，其中一名賭客還是在ＩＧ上擁有2.3萬粉絲的女網紅。

主持人vs.涉案陳姓網紅：「我們在all in現場，邀請我們的天使熙熙，Hi，請問你今年的撲克營利數字是多少，大概水下了5、60萬。」火辣身材配上一頭俐落短髮，她就是在IG上擁有2.3萬粉絲的陳姓網紅，經常直播打牌，在圈內小有名氣，還是一間德州撲克推廣協會的老闆娘，經營賭場2度被抄，這回又再度被逮。賭客vs.員警：「不是我要指控你。好啦先不要自己講話了好不好。」打牌打得正開心，突然被警方臨檢，賭客瞬間臉都綠了，而牌桌上其中一人就是陳姓女網紅，跑到台北市信義區打德州撲克，當場人贓俱獲。

看看這隱身在地下室的招待所，燈紅酒綠，還有一整排的洋酒，多個KTV包廂，其中一間就是專門當作德州撲克賭場。警方獲報，這處招待所出入複雜，跟監蒐證多日後，果然發現不尋常，在上個月29號晚間突擊搜索，逮捕賭場負責人、員工、賭客共10人，以及大量賭資。

信義分局福德街派出所所長林羿淳：「另查扣現金賭資3萬餘元，籌碼賭資2千多萬餘元，全案於警詢依刑法賭博罪，及社會秩序維護法移送偵辦裁處。」走在第四個，穿著帽踢的就是陳姓女網紅，她說自己沒有違法，但是不是賭博不是你說了算，法院自有定奪。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

