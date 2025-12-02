北市信義區民宅斷電多日 搜出貓屍遺骨 1犬4貓遭棄養

北市信義區富陽街一住宅遭斷電多日，北市動保處11月28日會同警方進入屋內，將屋內1隻犬、4隻貓緊急送醫診療及安置，並呼籲，動物受虐案件常隱藏於家戶中不易發現，需仰賴民眾通報。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

北市信義區富陽街一處住宅遭斷電多日，住宅內疑似仍有動物遭遺棄，北市動保處11月28日會同警方進入屋內，將屋內1隻犬、4隻貓緊急送醫診療及安置，經獸醫師診斷動物生命跡象皆穩定。由於現場還發現1紙箱內具貓屍遺骨，已移送刑事偵辦調查；動保處亦啟動行政調查，並將依法約談飼主到案說明，並依違反《動物保護法》處分飼主。

動保處表示，信義區富陽街一處老舊公寓住戶曾在6月20日遭通報疑似不當飼養貓咪，動保處已派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況，11月21日再次獲報該房屋內疑遭斷電，且傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，動保處隨即與飼主溝通，於22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療，飼主數度避不見面，不願再配合追蹤，故於11月28日會同警方及房東開門進屋。

廣告 廣告

動保處說明，進屋後發現屋內已斷電多日，現場未見寵物的飲水、食物，並有大量動物糞便、貓砂未清理等環境髒亂問題，寵物有呼吸道感染症狀，動保處更於現場發現1紙箱內具貓屍遺骨，緊急安置現場的1犬隻及4貓隻，並送往動物醫院檢傷治療，另有1貓隻於過程中逃逸，已於30日捕獲，本案因涉及動物不當飼養及貓隻死亡情事，已移送刑事偵辦調查；動保處亦啟動行政調查，並將依法處分飼主。

動保處呼籲，動物受虐案件常隱藏於家戶中不易發現，需仰賴民眾通報，以協助保護動物生命，依《動物保護法》規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，飼主亦應避免所飼養寵物受到傷害，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。

更多中時新聞網報導

民歌高峰會畫下句點 施孝榮哽咽

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門

NBA盃》一眉哥復出 湖人照擒獨行俠6連勝