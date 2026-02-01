北市信義區民宅火警 受困女住戶送醫救回一命

（中央社記者黃麗芸台北1日電）繼台北市大安區光復南路1棟大樓昨晚火警釀2死；信義區吳興街1處民宅今早也起火，共疏散9人，救出2人，其中1女救出時已無呼吸心跳，所幸送醫搶救後恢復生命跡象，肇因仍待查。

北市警消今天清晨6時30分獲報，指信義區吳興街368巷1處6層樓高民宅發生火警，起火點位於4樓，火勢延燒至5樓窗台，且疑有住戶受困，立即出動各式消防車32輛、救護車6輛和103人馳援。

警消全力搶救，現場共疏散9人（4男5女），並救出2人，分別為4樓1名40多歲男住戶救出因吸入性嗆傷送醫治療，另於5樓樓梯間發現一名5旬女住戶OHCA（無呼吸心跳），經送醫搶救後已恢復生命跡象。

現場火勢於上午7時21分撲滅，共燒燬家具裝潢及雜物，燃燒面積約30平方公尺，初步研判起火原因為電線老舊引發走火，排除人為縱火可能，但詳細肇因仍待後續調查釐清。（編輯：張銘坤）1150201