北市信義區民宅飄惡臭！動保處登門搜出「貓屍遺骨」 1犬4貓遭棄養

記者柯美儀／台北報導

動保處於現場發現動物後，立刻送往動物醫院。（圖／動保處提供）

台北市信義區富陽街一處住宅遭斷電多日，疑似仍有動物遭棄屋內，台北市動物保護處會同警方於11月28日進入屋內，將屋內1隻犬4隻貓緊急送醫診療及安置，經獸醫師診斷動物生命跡象皆穩定；由於現場還發現1紙箱內具貓屍遺骨，已依法將飼主移送。

動保處表示，信義區富陽街一處老舊公寓住戶曾在今年6月20日遭通報疑似貓飼養不當，動保處已派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況，另於11月21日再次獲報該房屋內疑遭斷電，且傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲。動保處隨即與飼主溝通，於11月22日說服飼主交出1隻傷貓並送醫診療，此後，飼主數度避不見面，不願再配合追蹤，故於11月28日會同警方及房東開門進屋。

廣告 廣告

現場發現的犬隻身體瘦弱，緊急送醫診療及安置。（圖／動保處提供）

動保處指出，進屋後發現屋內已斷電多日，現場未見寵物之飲水、食物，並有大量動物糞便、貓砂未清理等環境髒亂問題，寵物並有呼吸道感染症狀，動保處更於現場發現1紙箱內具貓屍遺骨，續依法緊急安置現場的1犬隻及4貓隻，並送往動物醫院檢傷治療，另有1貓隻於過程中逃逸，已於30日捕獲。

動保處說明，由於本案因涉及動物不當飼養及貓隻死亡情事，已移送刑事偵辦調查。動保處也啟動行政調查，並將依法處分飼主。動保處呼籲，動物受虐案件常隱藏於家戶中不易發現，需仰賴民眾通報，以協助保護動物生命。依動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，飼主亦應避免所飼養寵物受到傷害，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時動物保護專線1959，動保處將立即派員處理。

更多三立新聞網報導

UNIQLO每月免費拿衣服！內行揭隱藏好康 GU也有優惠

全聯鯛魚排驗出禁藥！最大嫌疑「是它」 檢驗結果最快一週揭曉

大白菜有「黑點」能吃嗎？菜販給正解 出現1情況千萬別吃

30年老字號「麥當勞熄燈」！最後營業日曝 高雄人不捨：時代的眼淚

