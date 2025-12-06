北市信義區耶誕氣氛濃 市集集結米其林.人氣名店

台北市 / 綜合報導

週末天氣好適合出門走走，許多民眾今（6）日都被位在信義區的美食市集吸引，因為許多人氣名店、米其林餐廳，通通都來擺攤，不但可以吃到花 膠 雞湯麵，還有龍蝦讓人大飽口福，連藝人蔡康永都慕名前來。此外，101大樓前面還有漂亮的燈飾，處處都是歡樂氣氛，讓人感覺耶誕節腳步真的近了。

走在信義區，濃濃的耶誕氣息，瀰漫在空氣之中，民眾說：「(燈飾)滿漂亮的，滿漂亮的啊，(特別裝扮這樣子)，對啊，剛好有買的。」民眾趁著週末，精心打扮欣賞造景，享受歡樂氛圍，記者姚俐安說：「進入冬天，到處都可以看到漂亮的燈飾，而感受完耶誕氣氛之後，如果你覺得肚子有點餓了，還可以去市集，吃吃美食。」

廣告 廣告

想吃什麼應有盡有，週末在信義區登場的美食市集，吸引滿滿人潮，藝人蔡康永說：「很棒欸。」往旁邊一看什麼，連藝人蔡康永，都被美食吸引而來嗎，藝人蔡康永說：「我連續三攤都吃到我想吃的東西，過節慶的氣氛，大家一起到現場來享受喔。」

一攤接著一攤品嘗，就是因為平常沒那麼容易吃到的米其林餐廳人氣名店，這回因應活動邀請，現身信義區擺攤，有鐵板燒業者推出花膠雞湯麵，還有名店讓民眾在市集就能吃到新鮮的龍蝦關東煮，民眾說：「因為平常沒吃到，很多沒有吃到的東西在這邊，我常常去，很多這種食物的市集，然後今天應該算是，單價相對比較高的。」

被網友稱讚，此生必吃的蛋黃酥，也從鹿港特別北上，民眾說：「看到蛋黃酥就買，然後想要買回去給家人，因為我從外縣市來的。」各地名產齊聚一堂，享受耶誕氛圍之餘，熱騰騰的美食，也讓民眾的胃跟著暖了。

原始連結







更多華視新聞報導

不滿擺攤又被開罰 竟朝值班台丟放打火機恐嚇

台北信義區人潮爆棚！ 為兌換「免費贈品」亂象多

王義川稱「耶誕城也用手機監看」 侯友宜：完全跟個資無關

