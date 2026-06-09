北市信義區行人遮陽傘一支740萬！王閔生諷：如一台保時捷成打卡景點

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〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府城市降溫計劃要在信義區打造8支行人遮陽設施，民進黨籍議員王閔生今(9日)指出，包含工程費4966萬元、規劃設計監造費991萬元，總經費達5957萬元，平均一支超過740萬元，相當於一台保時捷轎跑車，「以後要去跟轎跑車合影」，變成打卡景點。台北市長蔣萬安今天表示，包括工法、後續的材料及安全性、耐用性，這些確實是需要相當的經費。

民進黨籍議員簡舒培揭露行人遮陽傘從平均地權基金動用工程費4966萬元，設計監造費991萬元，費用已超出她原先所指的單支要花620萬元。王閔生今天表示，平均一支費用是740萬元，相當於買一輛保時捷轎跑車。

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王閔生質疑都發局昨天新聞稿卻稱一支價格為146萬元，是怎麼算出來的?都發局長簡瑟芳表示，傘的上面有加工的費用，還有安座及其他設施設備，王閔生直批「睜眼說瞎話」，新聞稿上清楚說明包含傘體成本、機電照明排水等附屬設施，索資得到的回覆也是340萬元，為什麼新聞稿卻說146萬元?那審預算是否就給146萬、8支的價格?

簡瑟芳進一步說明是對照一把傘的成本，因為媒體說韓國遮陽傘本體的價格是90萬，因此對照指傘的材料成本的話是146萬。每一個傘會依區位日照的情況模擬遮陽的角度，以及有不同的造型。

王閔生強調，贊成有美觀的行人遮陽設施，支持城市美學，但就一支遮陽傘要花740萬元，議員的質詢都是在幫市民看緊荷包，並非跟市府對抗，市府要給一個合理的理由；結果市府卻發新聞稿說價格是146萬元，難道是覺得把價錢降低，就不會有人質疑嗎?」蔣萬安強調，費用包括工法、後續的材料及安全性、耐用性，這些確實是需要相當的經費。

王閔生說，交通局在路上設置的紅綠燈號誌燈桿，設置一隻約100萬，也具備防風、防颱、抗震功能。8支遮陽傘花5900萬，一支740萬，等於一台保時捷轎跑車在那邊，民眾都跑去跟轎跑車合影，變打卡了景點。希望市府好好檢討，說出值得支持的理由。

台北市議員王閔生說，一支行人遮陽傘高達740萬元，相當於一輛保時捷轎跑車了。(記者田裕華攝)

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