北市信義區豪宅雙屍案！9億CEO疑染毒身亡 長髮正妹女藥頭真面目曝

記者林盈君／台北報導

上月25日，台北市信義區一處高級豪宅，37歲創投公司CEO陳姓男子、25歲曾姓女子陳屍屋內，現場還發現多種毒品，警方不排除2人施用毒品過量喪命。而檢警破解陳男的手機後，發現他與37歲蘇姓女藥頭買毒，且案發前至少買了7種毒品，進一步追查發現更發現，陳男與蘇姓女藥頭的關係也不單純，蘇女真面目也曝光。

北市信義區豪宅雙屍案，37歲蘇姓女藥頭曝光。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，陳男因為未出席家族聚會，父親前往他所住的豪宅查看，驚見兒子與曾女陳屍屋內，急忙報警處理。警方為釐清案情，破解陳男的手機，發現陳男二度染毒後，均向蘇姓女藥頭購買毒品，雙方談妥後，由蘇女的同居謝姓男友，帶著愷他命到陳男住居的豪宅大廳進行交易。

37歲創投公司CEO陳姓男子、25歲曾姓女子陳屍屋內。（圖／翻攝畫面）

10月22日，陳男又找上蘇女購買毒品，10月24日傍晚，陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元一名藥頭鍾男買了不少毒品，並帶回家與曾女一起服用，等到毒品沒了又向另一藥頭進貨，因此警方不排除，2人可能是施用毒品過量身亡。本月2日，警方已拘提3名藥頭（蘇女、謝男、鍾男）到案，並搜索起獲毒品安非他命、搖頭丸、現金56萬餘元及手機等贓證物，詢後依違反毒品危害防制條例，移請北檢偵辦。

北市信義區豪宅雙屍案，37歲蘇姓女藥頭曝光。（圖／翻攝畫面）

另外，陳男疑與蘇女關係曖昧，陳男常常招待蘇女出國作以供毒的犒賞，蘇女因此也偶爾也未向陳男收錢。警方調查，陳男與曾女陳屍客廳，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。初步檢驗，確認含有K他命、喵喵、大麻、FM2，以及可製作「神仙水」（G水）的前驅化學溶劑，正在釐清是否全數由蘇女提供。

北市信義區豪宅雙屍案，37歲蘇姓女藥頭曝光。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

