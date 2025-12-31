北市信義區跨年三階段管制 進、散場交通資訊一次掌握

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市跨年晚會今晚7點於台北市民廣場登場，信義計畫區7點起至隔天凌晨3點，分三階段交管，先從松仁路、逸仙路、信義路與忠孝東路五段，車輛只出不進，逐步擴大管制範圍至松德路、光復南路、莊敬路及忠孝東路四段，禁止車輛進出，也不准騎自行車。交通局提醒民眾搭乘公車、捷運前往會場，散場時，可搭乘4線接駁公車，或步行至松山新店線南京三民、台北小巨蛋進站搭車免費。

交工處說明，跨年晚會前後各主要幹道車流多，易塞的「平面道路」有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、光復南路、敦化北路、八德路及辛亥路。「高架、快速道路及聯外橋梁」有市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一／二橋、大直橋、福和橋、永福橋。另，大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空周邊道路也容易塞車。

另提醒，管制區內停車場，今晚7點起只出不進、8點起全面管制進出；路邊汽機車格下午5點起禁停；路邊黃線下午5點至隔天凌晨3點禁止臨停；市府轉運站7點半起車輛禁入，須至管制區外替代站位搭車。

YouBike部分，下午5點開始，信義計畫區周邊40個站點暫停營運，包括松德公園、信義延吉街口、捷運國父紀念館站(二號出口)、信義松智路口東南側及基隆忠孝路口西南側等；晚間7點起外擴至光復南菸廠路口等25站，合計65站，建議改至富台公園、松山家商、台北醫學大學、捷運大安站(四號出口、二號出口)與龍門廣場借還車；明天凌晨3點恢復正常。

公車方面，信義計畫區周邊計有37條公車路線延後收班。有行經信義計畫區的末班車，行經信義商圈預估時間約為凌晨1點半；非行經信義商圈周邊的捷運接駁公車，末班車行經捷運站預估時間約為凌晨1點。

4條接駁公車路線，1號線仁愛路／延吉街口，坐往捷運忠孝新生站；2號線基隆路／文昌街口，坐往捷運公館站站；3號線松德路／信義路口，坐往木柵、景美；4號線光復南路東側，坐往大巨蛋往捷運南京三民站。

至於捷運，牢記「兩線進場、三線離場」口訣。進場時搭乘板南線至市政府站及國父紀念館站、淡水信義線至台北101／世貿站，步行前往蔡依林演唱會及跨年活動現場；散場時另有松山新店線可選，晚間10點半至明天清晨6點，從南京三民、台北小巨蛋站進站搭車，當趟車資免費。

