北市信義區遮陽傘一支740萬！王閔生酸：「等於1台保時捷」都去打卡

記者陳思妤／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培爆料，台北規劃在信義區的8座遮陽設備預算高達4966萬，1座平均620萬，大酸是「天價秀珍菇」。對此，台北市政府都發局解釋，單座價格為146萬元，並不是簡舒培說的620萬元。不過，民進黨台北市議員王閔生昨（9）日打臉，4966萬還要加上991萬元的設計監造費，加起來8支行人遮陽設施總共將近5900萬，1支是740萬元，等於1台保時捷，以後都去合照變成打卡景點。

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對於簡舒培爆料8座遮陽設備預算高達4966萬，北市都發局發新聞稿稱，單座價格為146萬元（包含傘體成本及機電照明排水等附屬設施）。不過，王閔生9日在北市議會質詢時指出，還要加上之前發包的991萬設計監造費，所以工程費4966萬加上991萬的設計監造費，為了這8支行人遮陽設施總共將近5900萬，不是民眾黨議員說500萬，也不是簡舒培說1支620萬，是1支740萬。

王閔生提到，新北1支是80幾萬，他爭取在他的選區設置，而新工處還曾跟他說搞不好40萬就有，他本來還覺得都發局提出在信義區要建置的遮陽設備很漂亮，結果這兩天其他議員提起，他才驚覺原來1支要740萬。

台北市都發局長簡瑟芳稱，信義區希望打造兼具美學跟安全的遮陽傘，所以是以公共藝術方式。王閔生批評，說是公共藝術，1支740萬然後用平均地權基金，這雖然符合重劃區公共設施，但平均地權基金最主要目標是居住正義，公共藝術這樣一支740萬，「市長你OK？」蔣萬安回應，在信義商圈希望兼具公共藝術、安全以及城市美學，可以防17級風。

但王閔生質疑，為何都發局新聞稿稱單座價格146萬，還包含傘體成本、機電、照明、排水，索資時1支不包含其他工程就340萬，哪裡來146萬？那審預算時候用146萬乘8等於1千多萬，這樣可以嗎？新聞稿睜眼說瞎話，是在騙誰？新聞稿可以亂寫？對此，簡瑟芳解釋，設置上還要有加工費用、安座等相關設備，是有媒體說韓國的價格，所以對照1把傘的材料成本是146萬，沒有在騙誰，也沒有亂寫。

王閔生直呼，認同信義區要美觀、城市美學，可是要花這麼多錢要給出合理理由 ，要說服大家。他說，自己問過交通局，路上紅綠燈、號誌燈桿設置1支大概100萬，也防風防颱抗震。

王閔生大酸，這8支要花5900萬，1支740萬等於1台保時捷在那邊，「以後我們大家都去那邊跟保時捷跑車合影，變打卡的景點」。王閔生質疑，這項目是誰督導的？勢在必行？沒有要檢討？他重申，為了這8支要花5900萬，1支740萬買得起一台保時捷，說是公共藝術但總要有說服大家的理由，希望市府好好檢討，如果講出值得的理由那一定支持。而蔣萬安也點頭回應，「好」。

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