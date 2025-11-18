北市信義區雙屍案 檢警再拘提毒品藥頭訊後聲押

（中央社記者林長順台北18日電）台北市信義區10月底發生雙屍案，初步排除外力因素，另現場發現不明粉末和藥錠。北檢3日拘提蘇姓女藥頭等3人後諭令交保，今天再拘提蘇女上游林姓藥頭到案，訊後聲押禁見林男。

台北市信義警分局於10月25日晚間接獲陳姓民眾通報，稱他和兒子相約見面卻未見其人，自己便前往信義區永吉路30巷的兒子住家探視，未料發現兒子和1女子倒臥客廳內。警消獲報到場發現37歲陳男和25歲曾姓女子已明顯死亡，初查無外力介入情形。

由於案發現場桌上有不明粉末物體和藥錠，警方送相關單位進行鑑驗以確認成分，檢警初步懷疑是毒品及管制藥品，進一步查出蘇女與鍾姓男子、謝姓男子涉案。

台北地檢署3日指揮警方展開搜索行動，並拘提蘇女等3人到案。檢察官複訊後諭令蘇女新台幣30萬元交保、鍾男20萬元交保、謝男5萬元交保，均限制出境、出海。

檢警過濾蘇女等人的手機通聯紀錄，查出蘇女的毒品來自一名林姓男子，檢察官今天指揮警方拘提林男到案，訊後以林男涉犯毒品危害防制條等罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：李錫璋）1141118