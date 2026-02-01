北市信義區「吳興國小旁」大火！男全身燒燙傷 女重創命危

北市信義區今（1日）不太平靜，清晨在吳興國小旁一棟公寓發生猛烈火警，釀成慘重傷情，住在4樓的某位男住戶全身2度燒燙傷，而6樓的樓梯間有名女子已經沒有生命跡象。

火災現場。 （圖／民眾提供）

據北市消防局的救援資訊，火災發生在吳興街368巷1號，獲報後共派遣96位消防員、29車趕往，上午約6點半左右發生，抵達後發現火舌從4樓陽台一帶猛烈竄出，連忙佈水線滅火並衝入火場搜救，整起火災釀成的巨量黑煙竄上高空，還緊鄰吳興國小，所幸目前已經放寒假，不然後果不堪設想。

火災現場。 （圖／信義區三兩事）

整起火災於7點21分撲滅，但4樓的40歲男住戶全身慘遭2度燒燙傷，另消防員逐層搜索時，發現6樓的樓梯間倒臥一名女子，年約50歲已經沒有生命跡象，2人分別被送往北醫附設醫院、國泰醫院急救，確切起火原因目前火調科正在調查。

火災現場緊鄰吳興國小。 （圖／信義區三兩事）

