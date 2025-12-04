北市信義區12隻大小貓遭棄屍 北市警：依法偵處、是否涉虐待檢方調查



北市動物保護處日前獲報信義區富陽街有住戶被斷電多日，屋內傳出惡臭，並有犬隻虛弱吠叫聲，有民眾目擊3隻貓在後陽台雨遮遊蕩，懷疑有大量犬貓遭遺棄餓死屋內，動保處自10月22日起已加強監控訪視，並陸續帶回1犬5貓送醫治療，目前屋內已無動物，昨(4)日接獲該戶鄰居報案，其飼主返家後將2袋垃圾丟到垃圾車，因有很重屍臭味，疑毀屍滅跡，經民眾從垃圾車撿回1袋交六張犁派出所保管，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處急派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨，連同之前動保處於10月28日在房東開門進屋檢查發現的1隻成貓骨骸及8月16日訪視帶回之1隻幼貓屍體。

廣告 廣告



動保處指出，本案住宅已死亡達14隻貓，針對8月及10月死亡貓屍，動保處均已分別依動保刑事案移送警察局信義分局刑事偵辦，今日將再針對昨日大量複數動物死亡之動保刑事，移請信義分局緊急向檢察官申請搜索票，於今(5)日強制入屋搜索，全案亦將依違反動物保護法再約談飼主到案說明。

動保處表示，於 8月16日就已因該戶飼主動物飼養照顧問題扣留該住戶4隻貓及1貓屍遺體做證物保管，貓遺體並送交解剖鑑定，結果有枕骨骨裂及後肢趾部出血情形，當時即已依動物保護法第25條規定將該飼主移送刑事偵辦，動保處持續訪視追蹤犬貓飼養，也同步通報社會局及衛生局提供所需必要協助。

於11月28日動保處辦理追蹤訪視，飼主卻不願配合訪視，為確認動物飼養狀況，於同(28)日會同警方，在該戶屋主(房東)同意下開門進屋，調查檢查動物狀況，現場環境仍無電，且飼主未提供寵物飲水及食物，屋內並有大量糞便、貓砂未清理、垃圾堆積，寵物仍持續有呼吸道感染症狀，動保處遂緊急帶回安置醫療1犬4貓(1貓逃逸)，並於1紙箱內發現貓屍遺骨，動保處並做第2次將該飼主移送刑事偵辦。飼主亦於12月2日到案陳述意見，確認其因工作長期未回家，致環境髒亂、水盆無水、食盆無食物、貓砂未清理，有消極不作為之虐待動物事實，動保處依違反動保法第5條第2項沒入飼主動物，亦將把飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。刑事部分則再移送警察局依違反動保法第25-1條致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

信義警方局指出，飼主是否為故意虐待動物及是否為初犯（行政裁罰）或累犯（刑事案件）部分，待動保處認定後，警方當依法究辦。