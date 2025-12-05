北市信義區13貓被裝袋棄屍 許淑華：上周才救出1狗4貓

台北市信義區傳出女子將十多具貓屍裝在垃圾袋中丟棄，相關單位到場勘查。翻攝許淑華臉書



台北市信義區富陽街居民倒垃圾時聞到屍臭味，進而揭發28歲游姓女子將十多具貓屍丟入垃圾車的驚悚事件。民進黨台北市議員許淑華表示，上週就曾到該案發處救出1狗4貓，以為事情告一段落，沒想到又傳出噩耗，今天（12/5）上午動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。

許淑華在臉書指出，11月28日她救援信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，目前生還的動物們都接受良好照護，狀況也已逐漸穩定。原以為這件事情終於能告一段落，沒想到，本週又傳來更讓人心痛的發展。

鏡頭拍下女子將貓屍裝在垃圾袋中丟棄的畫面。翻攝許淑華臉書

昨晚深夜，有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著2袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。許淑華說，接獲民眾通知後，立即告知警察局跟動保處，要求至現場了解狀況，並建議相關單位，通知地檢署於今日上午至現場勘查，了解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍。

許淑華指出，警方與動保處人員到場後，打開其中一袋垃圾，確認裡面竟然是2具成貓的遺骸。結果不只如此，警察陪同志工到現場一袋一袋檢查，才發現另一袋垃圾雖已被收進焚化廠，卻發現袋中還有9隻小貓與1隻大貓的遺骸。警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向。相關單位將儘速依《動保法》規定，進行進一步調查及裁罰。

許淑華表示，該女子所居住的地址，其實正是上周他們前往救援的同一個租屋處。當時鄰居長期反映屋內傳出狗吠與貓咪嚎叫，甚至出現惡臭。動保處訪視後在獸醫師判斷下，帶回1隻狗及4隻貓救治。

許淑華說，加上上周救援時在現場屋內發現的1具貓屍，目前累計至少已有13隻貓咪死亡。「然而屋內竟還有更多動物受害！讓人難以言喻的難過。」這2天，鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜，真的辛苦了。

許淑華提到，就在剛剛上午，動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。

