北市信義商圈變身耶誕秘境！ 櫸木、落羽松林蔭夜色超迷人

台北信義商圈的香堤大道、松智公園等街頭，矗立的櫸木、落羽松林蔭在季節變化中悄然變色，隨著歲末佳節來臨，夜幕低垂後聖誕裝飾及五彩燈飾顯得特別絢麗，光與影的交錯變化，映襯步行空間更為迷人，巧妙融入商區環境的繁華中。

落羽松開始轉色，葉子由翠綠轉黃、轉紅，讓這片落羽松林添加更多色彩。（圖／台北市政府）

公園處表示，香堤大道廣場是信義商圈的核心地帶，豐沛商業創意及不定時的藝文表演注入諸多活力，寬敞的廣場設計和綠意盎然的環境，使其成為都市中難得的休憩空間。香堤大道廣場上直挺又多變的櫸木行道樹更昇華周邊景觀，無論是悠閒散步，還是來此購物、觀賞表演，都能體會塵囂中的特有放鬆。

廣告 廣告

其中，信義22號廣場及松智公園是民間企業捐贈認養闢建而成，目前仍為維護認養狀態，是北市公私協力認養優良典範案例。近日寒流來襲，天氣漸漸變冷，促使落羽松開始轉色，葉子由翠綠轉黃、轉紅，讓這片落羽松林增添更多色彩。除了從地上拍攝火橘紅色的落羽松，還可以走到天橋的空中步道閱覽美景，落羽松的景色吸引國內外遊客的造訪，巧妙與商業空間結合。

近日寒流來襲，天氣漸漸變冷，催使落羽松開始轉色。（圖／台北市政府）

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，每年的11月到翌年2月是追落羽松的最佳季節，不少民眾會遠赴山區賞松，不過在繁忙都會區中信義22號廣場、松智公園竟然也有落羽松秘境，還有天空步橋讓民眾親近拍照，只須搭大眾運輸就可以到達。周邊商圈此時在落羽松美景的襯托下，更烘托出耶誕佳節的熱鬧氣氛。

繁忙都會區中信義22號廣場也有落羽松秘境。（圖／台北市政府）

楊國瑜說明，落羽松來自於北美，又稱為落羽杉，為台灣少數在秋冬時黃葉、落葉的杉科植物，樹型高聳筆直，羽狀葉片的色澤隨著四季變化，春夏時由嫩芽的淺綠逐漸轉深，入秋後慢慢轉至紅褐色，進入冬季後紅褐色的葉片如羽毛般隨風飄落，美麗動人，因此得到「落羽松」的美稱。櫸木是台灣原生喬木，屬於陽性樹，原產地分布於海拔300至1000公尺區域，適合平地氣候環境，質地細緻大喬木，樹冠大、枝葉濃密，可提供良好遮蔭，冬天落葉前葉色會轉變成黃褐色具有觀賞性。

筆直櫸木營造出都市中難得的休憩空間，讓人身心放鬆。（圖／台北市政府）

跨年、元旦連假將至，只要搭上大眾運輸，就能來場信義商圈小旅行，筆直落羽松、櫸木營造出都市中難得的休憩空間，是季節限定的隱藏秘境打卡點，讓人身心放鬆，豐沛商業創意及活動表演注入諸多活力，除了感受到濃濃佳節氛圍外，也能感受到滿滿綠意。

延伸閱讀

小學生喝能量飲「心跳飆破120」險喪命 醫：相當一劑強烈毒藥

卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久

北市嚴重火災！露營用品店「整間燒起來」59人急逃