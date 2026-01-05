北市信義幼兒園舉辦家長日 展現幼生學習與自信

臺北市信義幼兒園舉辦「家長參觀教學日」，呈現以幼兒為主體的學習力

各班師生共創闖關遊戲，家長看見孩子在學習歷程中展現自我的樣貌

家長在觀課前了解課程脈絡

家長在參觀日後的回饋

海報說明關卡設計

為讓家長看見孩子們的學習成果，臺北市信義幼兒園舉辦「家長參觀教學日」，呈現以幼兒為主體的學習力。活動由各班師生共創闖關遊戲，家長在陪伴中，看見孩子在學習歷程中展現自我的樣貌。

信義幼兒園指出，各班級依不同課程主題，展現多元學習成果。星星班「好玩的球」讓孩子從覺察球的特性出發，研發創意玩法並親手製作道具。家長表示，「小小關主」們表現得相當負責且熱情，不僅能清楚招呼客人，還會互相提醒維持環境整潔。家長特別對「球球烤肉串」的創意、「保齡球全倒」的趣味性，以及將乒乓球遊戲結合加法與數數的學習設計感到佩服，深切感受到在老師引導下，孩子們事前準備的用心。

太陽班「社區探索趣」將領包裹、買早餐等社區生活經驗轉化為遊戲關卡。有家長分享，孩子在參觀教學日前幾天就充滿期待，透過活動，家長得以「直接走進」孩子的學習世界，看見孩子投入且興奮的模樣，感到十分開心與欣慰。

彩虹班「陀螺建構」展現科學認知與美感經驗，讓家長與孩子同臺競技；月亮班的孩子開設「月亮麵包店」，經過多次實驗，探究粉水比例與食材搭配，邀請家長動手製作獨一無二的麵包。雪花班展現對自然的感悟，以一片葉子開展無限想像；銀河班透過身體探索，帶動親子一起跑起來；白雲班則引導孩子發展邏輯圖示，帶著家長挑戰桌遊；藍天班由「小小導覽員」分享搭乘捷運的祕密，帶領家長完成設計關卡。

參加活動的家長分享，所有道具與關卡規則，皆是孩子們親手設計並反覆練習的成果，這種「從無到有」的歷程令人深感佩服。幼兒園表示，透過這次活動，家長不僅看見孩子在各方面的成長，也在交融的教學風景中，建立起深厚而穩固的親師信任橋樑。