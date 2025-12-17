北市信義雅祥133戶自主都更動工了 許淑華：2030要如期如質完工

北市信義雅祥民間自辦更新開工了，預計2030年會完工133戶嶄新建築。（模擬圖／翻攝自北市府都市更新入口網）

台北市議員許淑華今（17）日表示，台北市信義區忠孝東路五段的「信義雅祥」自主都更案終於動土了，光整合期間就長達12年，希望至遲2030年完工時，能帶來133戶全新的安全舒適空間。

鄰近板南線捷運市政府站與信義計畫區的「信義雅祥」都更案其實包含兩種類型的都更推動模式，一種為國家住都中心主導的「公辦都市更新」，目前已舉辦招商說明會，將於2026年元月截標；而許淑華近日參與動工的是另一種模式，由地主組成的更新會主導之「民間自主更新」，這可是繼「吳興整宅」後台北市指標性的自主更新案例。

許淑華回顧，雅祥都更案早在15年前就由居民自發規劃，然而都市更新程序繁瑣，加上台北市府並沒有積極搓合，搞得進度一再延宕，這讓許多長輩對都更已不再想望，如今時間的轉輪一直在走，建物更是持續老化不堪居住，像樹木與藤蔓都長進屋內與樓梯間，居民只能自嘲「住在鬼屋裡」，但其實居住安全是危如累卵。

許淑華續指，12年前知悉這裡要推都更起，自己便一路陪伴住戶與市府溝通協調，從多次會勘與地方說明會起，在在都希望整合居民意見，也在市議會多次質詢，希望市府「當成一回事」好好推都更。如今除關心工程推動外，早就與住戶建立深厚友情，回到雅祥地區像是去朋友家「抬槓」一樣溫馨。

許淑華預告，民間自主更新的信義雅祥都更案中，將興建地上13層、地下4層總戶數達133戶的新建物，至遲約可在2030年前完工，希望能提供居民安全、舒適的全新生活空間。

許淑華重申，台灣位在地震帶上，長輩們如何能夠住得安心是最重要的，未來也將持續監督工程品質與進度，確保都市更新順利完成，真正實現居民長年的期待。

台北市議員許淑華（圖）10多年來為都更奔走，早已與在地居民建立深厚情感。（圖／CTWANT攝影組）

寸土寸金的台北市有不少老屋，因為屋況不佳亟需都更。（示意圖／黃耀徵攝）

