北市信義雙屍命案新進展！檢層層溯源 揪富家女藥頭上游聲押禁見

37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，均諭令交保，18日再拘提蘇女上游藥頭林姓男子，訊後聲押禁見。

案發於10月25日，陳姓民眾向警方報案，稱久久未能聯繫上兒子，因此前往位於永吉路的豪宅探望，沒想到開門見到駭人景象，兒子與25歲曾姓女子雙雙倒臥在客廳地上，全身冰冷僵硬，無生命跡象，警方調閱監視器，發現陳男與曾女2人24日晚間進入永吉路豪宅後，就再也沒有人進出。

檢警採案發現場桌上留下的不明粉末與藥物，送去相關單位進行鑑識，初步懷疑是毒品級管制藥品，再查扣陳姓死者手機溯源，發現他生前曾和藥頭購買大量毒品，隨即拘提主要販賣者蘇玟云、鍾濠陽以及送貨的謝承諳，複訊均諭知交保、限境限海。

檢警進一步釐清毒品來源，透過通聯紀錄鎖定蘇女上游藥頭林姓男子，18日拘提到案，並依涉犯毒品危害防制條例等罪名，且有逃亡或串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



