北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

台北市新制上路，車輛久停天數縮短，拖吊及保管費用也同步調高。（示意圖／photoAC）

路邊停車格若遭車輛長期占用，恐讓民眾更難找車位，為維護用路人權益，並提升停車資源使用效率，台北市修正久停車輛相關規定，自今年（2026年）1月1日起，久停容許天數縮短為10日，拖吊及保管費用也上調，提醒車主要特別注意。

台北市停車管理工程處指出，為解決停管處轄管停車場久停車輛無法移置排除問題，台北市議會已三讀通過《臺北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》修正草案，自2026年1月1日開始施行。

廣告 廣告

停管處表示，原條例僅適用停管處轄管停車場收費格位，修法後將停管處轄管「不收費格位」及「委外經營停車場」均納入適用範圍；修法後久停容許日數上限縮短為10日，超過容許日數之久停車輛，停管處將於車體張貼通知車主，限期5日內處理，未處理者即拖吊移置。

停管處說明，小客（貨）汽車移置費用，將提高為新台幣1500元，且保管費用提升至每半日200元，拖吊後5日內未領出者，保管費用再提高為每半日300元；另機車拖吊後保管費用提高為每半日50元，拖吊後5日內未領出者保管費用再提高為每半日75元，避免變相補貼違規車主，解決公有保管場停車量能不足。

停管處呼籲，新制已經實施，請車主勿有久占停車格行為，並提醒已遭移置車輛車主，盡早領回遭拖吊車輛，以落實使用者付費精神，勿存僥倖心理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

A-Lin台東跨年嗨唱 鏡頭狂拍台下「神似王陽明」鮮肉帥哥！真實身分曝

換補SIM卡新規惹民怨！NCC澄清「不一定要報案」 Cheap酸：發誓可以嗎？

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態