白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
北市停車場狠父踹小孩！男童倒地再補一腳 警主動介入偵辦
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
台北市信義區某知名景點停車場昨（14）日驚傳一起疑似兒虐事件，一名父親與妻子及2名幼子準備前往上課途中，父親疑似因情緒失控，突然推倒小孩，更在孩子倒地後用力踹他一腳。事發過程被目擊民眾拍下並上傳到網路平台「社會事新聞影音」，引起網友熱議。台北市信義分局指出，已主動介入調查，目前已掌握該名男子身分，將通知相關人士到案說明，並依規定通報市府相關單位介入輔導。
根據網路上流傳的影片及監視器畫面，本案發生於昨（14）日上午7時52分，一對夫妻與2名小孩出現在一座停車場內，疑似準備上課。畫面中，該名父親疑似與家人發生爭吵後暴怒，突然將其中一名小孩推倒在地，甚至在孩子倒地後狠踹其臀部。
台北市信義分局表示，經主動檢視網路相關影像後，確認案發地點為信義區某知名景點停車場。目前雖然尚無家屬或目擊者報案，但警方已主動介入偵辦。信義分局指出，目前已透過車號與監視器畫面鎖定當事人身分，將傳喚施暴父親到案說明。
此外，由於本案涉及兒少保護情事，同步依規定通報台北市政府社會局等相關單位，介入進行家庭關懷與心理輔導，確保受害孩童的安全。
◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。
◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。
更多FTNN新聞網報導
北市吳興街民宅清晨竄火舌！1男二度燒燙傷、1女急救撿回一命 初判電線老舊釀禍
剴剴案社工陳尚潔判決出爐！始終喊冤堅持無罪 涉過失致死判2年徒刑
剴剴案催生新法！《兒童托育服務法》三讀通過 虐童最高罰60萬並公布姓名
其他人也在看
惡劣！狠父疑失控停車場怒踹小孩 男童倒地還遭猛踩屁股「警方出手了」
社群網站近期流傳出一段畫面，有名父親昨（14）日疑似在國父紀念館停車場對小朋友拳打腳踢，對此，信義分局三張犁派出所今天表示，已主動檢視相關影像並介入查處。
李乾龍座車被裝追蹤器？吳崢：快跟警方報案
[NOWNEWS今日新聞]國民黨副主席兼秘書長李乾龍被爆其坐車被安裝追蹤器，文傳會主委尹乃菁表示，要正告賴清德政府，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。對此，民進黨發言人吳崢今（15）日...
國父紀念館驚見家暴！狠父暴怒「推倒補一腳」踹飛幼童 驚悚影片瘋傳網炸鍋
台北市信義區國父紀念館停車場昨（14）日上午驚傳疑似兒虐案件，一名父親疑因情緒失控，竟當著妻子與兩名幼子的面，在停車場內推倒其中一名孩童，甚至在孩子倒地後再狠踹一腳，驚悚畫面遭民眾拍下上傳網路。
北市國父紀念館停車場「幼童遭狠踹」疑被家暴 信義分局出手了
北市信義區國父紀念館停車場內近日發生一起兒虐事件，一名男童遭疑似父親的男子推倒趴在地上，男子甚至出腳狠踹背部、屁股，一旁目擊民眾看不下去將過程拍下PO到網路上，引發公憤。對此，台北市警局信義分局今（15日）回應，目前雖尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。
萬華街頭詭異男子引關注 警方速查獲毒品釐清「與芬太尼無關」
萬華區環河南路一帶近日出現男子疑似吸毒後行為異常、佇立街頭畫面，引發民眾關注。萬華分局獲報後立即組成專案小組偵辦，並向臺北地方法院聲請搜索票，於4月14日晚間在萬大路一帶查獲蔡姓嫌犯，起出海洛因1.3公克及安非他命殘渣袋等證物。警方初步釐清，本案與芬太尼無涉，後續將採尿送驗釐清。萬華分局呼籲民眾拒絕毒品，發現可疑線索應主動通報。
環快只開20公里遭起疑 警攔下龜速車揪毒駕｜#鏡新聞
新北市警方日前巡邏時，發現一輛小轎車在快速道路上，竟然只開時速20公里，因此一下橋就把車攔下來，要求駕駛下車接受盤查，沒想到門一開就發現駕駛精神狀況很不好，副駕駛座的女子還抱著一個藍髮洋娃娃，相當詭異，警方後續從兩人身上找到多包毒品，同時經過毒品快篩證實是毒駕上路，最後都被移送法辦。
已故毒梟艾斯科巴遺留「古柯鹼河馬」破壞生態 哥倫比亞政府計劃撲殺
哥倫比亞政府近日批准一項備受爭議的野生動物管制計畫，將撲殺多達80頭在境內自由繁殖的河馬。這些河馬為已故大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）於1980年代非法引進的後代，因數量快速增加，被視為嚴重威脅當地生態與居民安全的外來入侵物種。
日本京都11歲男童命案 日媒：繼父承認涉棄屍
（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，日媒報導，京都府警方將以涉嫌遺棄屍體罪，針對男童的37歲繼父聲請逮捕令。警方今天上午對男童住家展開搜索，並對親屬進行訊問，據稱男童繼父已經承認涉及棄屍。
大型翻車現場！通緝犯逛逢甲夜市開直播爽聊 警突入鏡當「神秘嘉賓」成實境抓人秀
台中29歲詐欺通緝犯陳男，大膽現身逢甲夜市開啟手機直播與粉絲互動，沒想到人還在爽聊，全程已被警方盯上，沒多久警員就現身在鏡頭前，化身直播秀的「神秘嘉賓」，將他當場逮捕歸案，畫面曝光成大型直播翻車現場，警匪當街上演「實境抓人秀」，讓網友全看傻眼。
直播到一半警員現身 29歲直播主被通緝夜市高調開臺被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名29歲陳姓直播主，竟然忘了自己的通緝身分，在台中市西屯區逢甲商圈，大搖大擺的開啟直播與粉絲互動。第六警分局表示，高調的行為卻已引起警方注意，當員警出現在直播畫面中，螢幕另一頭的觀眾，全看傻了眼，直播也隨之斷線。員警確認身分無誤後，當著直播鏡頭的面，宣讀權利並依法逮捕，將他解送歸案。 警方表示，陳姓直播主當時對著鏡...
徐巧芯大姑律師棄保潛逃中國 爸護航「兒節儉只是愛錢」：受壞人引誘誤觸法網
曾任立委徐巧芯大姑洗錢案委任律師的游光德，因涉嫌組織詐騙集團並勾結台銀行員洗錢逾1.1億元，上月竟大膽破壞電子手環監控，從台南搭乘海釣船潛逃中國。桃園地檢署近日展開雷霆行動，成功揪出協助逃亡的3名共犯並收押禁見。對此，游光德的父親今（15日）首度發聲，除了對社會表達歉意，更極力為子辯護，強調兒子本性不壞，「只是愛錢且社會經驗不足，受壞人引誘才誤觸法網」。
日本京都男童命案疑點重重 物證分散疑刻意擾亂調查
（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，隨著案情曝光，多項關鍵疑點浮上檯面。從「最後行蹤未被監視器拍下」、到「背包、鞋子與遺體分散多地」，種種不合理情況交織，使案件愈發撲朔迷離。
關鍵今日／白曉燕命案29週年！震撼全台引發社會變革
政治中心／李明融報導回顧29年前的今天，即1997年4月14日，藝人白冰冰的獨生女白曉燕在上學途中遭陳進興、高天民、林春生三名歹徒強行綁架，自此揭開了台灣治安史上最黑暗、也最令人心痛的一頁。儘管白冰冰曾多次在鏡頭前哀求歹徒放人，但在長達半年的逃亡與搜捕過程中，受害者仍不幸慘遭殺害。這起命案不僅因歹徒手段殘暴駭人聽聞，其後續引發的媒體報導倫理爭議與大規模搜捕行動，更讓當時的台灣社會陷入前所未有的集體恐懼與不安。
地球村老闆找黑道暴毆女牙醫害失明 「靜安會」大哥夏安80萬交保了
地球村美日語創辦人陳中義因積欠1500萬元債務，竟勾結竹聯幫靜安會大老夏尉瀧（綽號夏安）、幫眾周文瀚等人，指使小弟周子鈞對沈姓女牙醫「假洗牙、真施暴」，導致被害人眼窩骨折、左眼複視。台北地檢署去年9月依組織犯罪、詐欺及重傷害等罪起訴陳、夏等6人。台北地方法院考量夏、周2人押期屆滿，昨（14日）裁定夏男80萬、周男60萬元交保，並實施科技監控。
藝人閃兵自首名單曝！「這兩人」私下道德勸說成功止血 9人幸獲緩刑機會
新北地檢署持續偵辦藝人閃兵案，今（14日）再起訴閃兵集團首腦陳志明以及14名涉案役男及藝人，其中遭起訴藝人包括阿達、廖人帥、唐振剛、唐禹哲、邱昊奇、李唯楓、鄒翰昇、楊子鋒等藝人與中華民國霹靂舞委員會主委李奕等9人，據了解，因為陳大天、坤達出面勸說，讓李唯楓、廖人帥、邱昊奇等人自首，也因此獲得檢察官出面建請緩刑的機會。
25億土地弊案！王婉玲北檢複訊 30萬交保
國內老牌壽險、台北101股東宏泰人壽遭金管會查核認為，2019年淡水區淡海段約25億元土地處分案疑未依「取得或處分資產處理準則」辦理，致公司可能受損數億元，依法函送告發。台北地檢署今展開搜索行動，並約談林鴻南、時任董事魯央毅等8名被告、18名證人到案說明；檢方複訊後，近深夜10時許諭知林鴻南之妻王婉
李貞秀豁出去了！爆氣狠嗆黃國昌：「那個死樣子」選不上新北市長啦
即時中心／高睿鴻報導民眾黨中配立委李貞秀昨（13）日遭開除黨籍，並被黨主席黃國昌等人指控，以辭職立委為對價，向白營索要「金錢補償」。對此，被迫丟掉立委職位、還自認遭抹黑的李貞秀非常火大，今（14）天火力全開砲打黃國昌等人。她除了抨擊黃已將民眾黨弄成「第二個時代力量」，還憤怒指控，前發言人李有宜之所以選擇退黨，也跟黃國昌有關。李貞秀更質疑，連黨務都可以弄成這個樣子，他還有要認真選新北市長嗎？
日京都男童失蹤逾3週 疑尋獲遺體
日本京都南丹市一名11歲男童安達結希，在上個月23日失蹤後下落不明，過去3個星期累計動員上千名的警消、搜救人員，從發現男童背包的山區擴大搜尋到市區，最後在距離男童就讀小學2公里的山區，發現疑似男童的遺體，整個搜尋過程也是疑點重重。
南韓前機長一念成魔！花半年場勘跟監 鎖定6目標同事獵殺
南韓爆出一起令人不寒而慄的預謀連續殺人案，釜山地檢署今（14）日依殺人、殺人未遂及預備殺人等多項罪名，起訴一名49歲金姓男子。
日本男童陳屍山區被發現 繼父坦承棄屍
日本京都府南丹市今年3月驚傳11歲男童失蹤案，男童遺體於本月13日在山區中被發現。男童的繼父今（15）日在接受警方訊問時，坦承涉入棄屍，警方目前正以涉嫌遺棄屍體為由，申請逮捕令。綜合日媒報導，這名男童