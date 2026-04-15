北市停車場狠父踹小孩！男童倒地再補一腳 警主動介入偵辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台北市信義區某知名景點停車場昨（14）日驚傳一起疑似兒虐事件，一名父親與妻子及2名幼子準備前往上課途中，父親疑似因情緒失控，突然推倒小孩，更在孩子倒地後用力踹他一腳。事發過程被目擊民眾拍下並上傳到網路平台「社會事新聞影音」，引起網友熱議。台北市信義分局指出，已主動介入調查，目前已掌握該名男子身分，將通知相關人士到案說明，並依規定通報市府相關單位介入輔導。

一對夫妻及2名幼子準備前往上課途中，父親疑似因情緒失控，突然推倒小孩，並在孩子倒地後用力踹他一腳。（圖／目擊民眾提供）

根據網路上流傳的影片及監視器畫面，本案發生於昨（14）日上午7時52分，一對夫妻與2名小孩出現在一座停車場內，疑似準備上課。畫面中，該名父親疑似與家人發生爭吵後暴怒，突然將其中一名小孩推倒在地，甚至在孩子倒地後狠踹其臀部。

廣告 廣告

台北市信義分局表示，經主動檢視網路相關影像後，確認案發地點為信義區某知名景點停車場。目前雖然尚無家屬或目擊者報案，但警方已主動介入偵辦。信義分局指出，目前已透過車號與監視器畫面鎖定當事人身分，將傳喚施暴父親到案說明。

此外，由於本案涉及兒少保護情事，同步依規定通報台北市政府社會局等相關單位，介入進行家庭關懷與心理輔導，確保受害孩童的安全。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

北市吳興街民宅清晨竄火舌！1男二度燒燙傷、1女急救撿回一命 初判電線老舊釀禍

剴剴案社工陳尚潔判決出爐！始終喊冤堅持無罪 涉過失致死判2年徒刑

剴剴案催生新法！《兒童托育服務法》三讀通過 虐童最高罰60萬並公布姓名

