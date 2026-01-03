北市停車新制超狠！久停第16天就拖吊 費用漲至1500元

台北市停車管理新制已於元旦正式實施，針對久停車輛的處理時間大幅縮短，拖吊費與保管費也同步調漲。停管處表示，新規範將有效解決公有停車場久停車輛無法移置的問題，呼籲車主勿久占停車格，以免面臨高額費用。

修正後的「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」將久停容許天數從原先的30日縮短至10日，停放超過10日即張貼通知單，限期車主5日內處理。若車主未於期限內移動車輛，停管處將依法進行拖吊，等同車輛久停第16天就會被移置，比舊制提前近一個月。

保管費用方面，小客（貨）汽車移置費從原本的900元大幅提高至1500元，保管費前5日每半日收取200元，若超過5日未領回，第6日起每半日更高達300元。機車部分，保管費調整為每半日50元，超過5日未領出者，第6日後每半日增至75元。

值得留意的是，此次修法後適用範圍也擴大，停管處轄管的「不收費格位」及「委外經營停車場」均已納入新制規範。這意味著無論是收費或不收費的停車格，只要屬於台北市停管處管轄範圍，都將適用相同的久停處理標準。

台北市停車管理工程處強調，新制已於115年1月1日正式上路，提醒民眾應遵守停車規範，避免車輛久占停車格的行為。對於已遭移置的車輛，停管處也呼籲車主盡早前往領回，以免因保管費持續累積而增加經濟負擔。

