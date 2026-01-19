北市停車變「爆衝」上人行道畫面曝光！先撞燈桿再掃倒整排機車

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區南京東路二段昨日下午發生一起驚險車禍，32歲王姓男子駕駛租賃小客車，在試圖切入裝卸貨區停車時，疑因操作不慎導致車輛爆衝，造成車頭、車尾毀損，更連掃路旁停放的5輛機車，現場一片狼藉，所幸車內兩人僅受輕傷。

中山分局交通分隊指出，昨日下午3時40分，王男駕車沿南京東路二段西向東行駛，於向右變換車道準備進入貨車裝卸區停車時，車輛突然往前爆衝，車輛先是右前車頭猛烈擦撞路燈燈桿，巨大力道導致車身回彈，車尾隨後連帶撞擊機車停車格內機車。

警方獲報到場後，確認王男酒測值為0，事故造成駕駛臉部挫傷、乘客手部受傷，警方提醒，駕駛人在路邊停車或變換車道時，應務必放慢車速並確認檔位，避免因一時操作失誤造成重大交通事故。

