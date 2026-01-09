北市健康新城居民索閱海砂審查 驚見112行文字被塗黑

生活中心／陳堯棋 嚴文謙 台北報導

北市府大力推動都更，並提供海砂屋高容積獎勵誘因，但松山區健康新城有住戶不滿，發現北市府紀載的會議紀錄，竟發現上百行文字內容都被塗黑，質疑遭黑箱作業，住戶超傻眼，要求資料公開透明！

北市松山區健康新城四個社區，其中C區一共六棟12樓建築、235戶，近年爆出海砂屋爭議，管委會找建商推動都更，傳出有居民出席審查會"被請出"，還不只這樣。民視記者陳堯棋：「2022年松山的健康新城C區，提報了地下室停車場漏水，磁磚剝落的問題，隨即向市政府提出了海砂屋檢測，但近日有民眾向市府索閱會議，卻發現上百行的文字，通通都是被塗黑的隱蔽版。」

健康新城C區海砂屋審查，驚見112行文字被塗黑。（圖／CT WANT提供）

有住戶表示、2024年4月第一次的會議紀錄都沒問題，但第二次審查會開始收到被遮住文字的塗黑版本，僅給了146字的結論內容，到了第三次審查會更誇張，四頁會議記錄內容，共64點、112行黑條的遮隱版，主持官員還稱"遮住的是技術性討論用語，讓住戶質疑，這難道是直接公開黑箱作業嗎？健康新城C區住戶：「我們看到其實也很傻眼，為什麼這個(海砂屋)報告會被塗黑，訴求其實就是，任何的都更都要公開透明。」健康新城C區主委王健芝：「檢測有分很多區塊嘛，未檢測的部分塗黑，在後面幾次接續的報告之後，就沒有這種狀況，表示他(建管處)做一個修正，你海砂就是海砂(屋)，你不可能因為塗掉這些東西，你就不是海砂，這個是不可能的事情。」

台北松山區健康新城C區。（圖／民視新聞）

主委出面澄清，相關單位審查過程，一切依法行政，但超過2/3會議記錄全變成塗黑版本，議員也質疑建管處矯枉過正！台北市議員(民)洪健益：「畢竟所有的區權人，一輩子的房子，他當然有資格了解委員討論的內容，必須讓所有區權人了解，他真正的目的，其討論的性質，跟真正討論的內容，這樣才符合公平、公開、公正。」北市建管處發言人鄭大川：「考慮鑑定結果，涉及所有權人重大財產權益，從去年3月開始，只要所有權人申請閱覽，以前完整的會議紀錄，除了個資以外，其餘內容都將配合提供完整版本。」北市建管處已配合提供完整版本，讓住民參閱，但提供過程爆發瑕疵，也難怪為人詬病！





