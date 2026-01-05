北市健檢 增幽門桿菌、HPV篩檢

根據民國113年北市十大死因統計顯示，超過一半以上市民死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯十大死因之首。北市衛生局為強化市民健康照護，今年整合性篩檢服務場次增加到212場，提供9大項預防保健服務，除原有5項癌症篩檢、成人健檢及B、C型肝炎篩檢外，再新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV檢測，並結合北市聯合醫院辦理成人健檢活動，加碼更多服務項目。

衛生局長黃建華昨表示，依世界衛生組織及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低70％子宮頸癌、41％乳癌、35％大腸癌、26％菸檳男性口腔癌、20％重度吸菸者肺癌的死亡風險。

廣告 廣告

他指出，為提升癌症早期偵測成效，北市自今年起全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所及北市12行政區健康服務中心舉辦212場篩檢，讓民眾以最少的時間取得最完整的「一站式」預防保健服務，降低癌症死亡風險。

黃建華提醒，符合資格市民可於檢查日前1天至「台北市整合性篩檢預約平台」預約，並可查詢平台選擇人流較少時段，以節省時間，市民於活動當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

他說，除原有健檢項目外，今年起增加補助45至74歲民眾終身1次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並納入整合性篩檢服務項目，檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否展開除菌治療或進一步檢查；另今年亦將HPV檢測納入整合性篩檢，提供35、45、65歲女性於當年1次檢測機會，阻斷病程發展。

衛生局補充，自1日起凡設籍北市40至64歲市民於北市聯醫接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗。