北市催生 議員促補助月嫂到宅

北市月子中心每天平均要價1.6萬元起，議員建議市府提供「到宅坐月子」的月嫂服務補助，減輕產後照護負擔。（本報資料照片）

台北市新生兒數低迷，雖然有不少育兒政策，但議員指出，在產後照護服務上沒有完整的補助措施，建議提供「到宅坐月子」的月嫂服務補助，才能「好上加好」，除了能讓產婦在家即可獲得專業照護，也能減輕產後照護負擔，進而增加生育率。社會局長姚淑文允諾，將與衛生局研議，評估將相關福利納入規畫。

民眾黨議員黃瀞瑩10日在臉書分享兒子「劉一手」的出生喜訊，並曬出一家三口的溫馨合照，不少人恭喜黃瀞瑩升級為劉媽媽，還有議員鼓勵她增產報國。不過，根據內政部公布的最新戶口統計資料，民國113年全台新生兒數為10萬7812人，已是連續10年下降。

其中北市113年新生兒出生人數1萬7122人，雖然較112年的1萬6027人增加，但114年卻又大幅減少4000人，僅剩1萬2726人。

民進黨議員洪健益表示，北市已推出幾項育兒政策，包含「社宅育兒家庭協助方案」、「孕婦乘車補助」、「友善托育補助加碼」等，生育獎勵金第1胎也有4萬元，但針對產後照護服務卻沒有完整的補助措施，照護負擔依然沉重。

民進黨議員顏若芳說，目前產婦大多都是住月子中心，但北市月子中心每天平均1.6萬元起，最便宜也要8000元，還供不應求；月嫂服務費用較低，24天每日9小時服務，不用5萬元。

洪健益與顏若芳請社會局研議增設「到宅坐月子服務」補助，以強化北市友善育兒環境。此外，顏若芳指出，考量月嫂進入家庭曾引起部分爭議，建議市府可思考更多元的補助方式，比如月子餐補貼等，供產婦選擇。

衛生局回應，每月皆會依出生通報訪視產婦，提供產後關懷服務，包含生產情形、產後衛生教育、嬰幼兒保健、母乳哺育衛教與需求評估等。

姚淑文坦言，月嫂進入家庭後容易產生家務與照護上的爭議，導致部分提供專業到宅服務的大型團體已不再提供此類服務，因此目前服務量能處於短缺狀態，但將與衛生局研議，評估將相關福利納入規畫。