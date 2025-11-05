北市傳特教幼兒被毆打！校方不通報、未隔離

▲台北市議員林延鳳今（5）日質詢台北市長蔣萬安時爆料，台北市某特教幼兒園學童，被校車隨車教保員毆打。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員林延鳳今（5）日質詢台北市長蔣萬安時爆料，台北市某特教幼兒園學童，被校車隨車教保員毆打，校方不僅沒通報，更是讓加害的教保員繼續隨車11天，面對再度失能的兒少保護機制，蔣萬安應該向家長道歉；對此，蔣萬安表示，若校方延誤通報，會依法追究校方責任。

林延鳳指出，10月16日台北市某特教幼兒園的孩童，被校車隨車教保員毆打大腿，身體出現紅腫挫傷，受害的孩子是多重障礙，無法敘述，好在家長及時發現，但事發隔天家長向學校請求調閱監視器卻未果，10月20日問校長，對方語焉不詳，直到10月27日在警方會同下，才看到監視器畫面。

林延鳳痛批，中間長達11天學校的通報機制完全失能，即便當事人已經承認毆打學生，校方卻沒有啟動兒少保護，未告知教育局，還讓家長一度追不到影片，校長甚至在校安通報中語焉不詳，還說已口頭提醒加害人，讓加害者繼續隨車，持續與被害兒童接觸，違反兒少保護流程。

林延鳳怒轟，蔣萬安上任以來北市已經發生超過10案虐童案，該校校長過去也曾有延誤通報被裁罰紀錄，卻還是被遴選當校長，根本就不適任，應該滾蛋，這些特教童不知道已經受虐多久。

蔣萬安回應道，教育局有向他回報這件事情，第一時間現啟動調查，如果校方有任何延誤通報，將依法追究校方責任；目前已經要求校方說明，依規定處理，正在積極調查校方責任，依規定懲處，外部調查委員也都開始調查。

教育局則表示，已在第一時間立即介入，明確要求學校召開校事會議啟動調查，並指派督學進入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護，一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短。

