北市傳統市場溫體豬一早賣光光 攤商沒補貼怨：蔣萬安要一視同仁

台北傳統市場今(8)日上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到11點，不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，通通賣光光。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台北傳統市場今(8)日上午開賣溫體豬，市場銷售一空，不到11點不少豬肉攤商、炸紅糟肉的小吃攤，通通賣光光。福德市場豬肉攤林老闆表示，經歷疫情後開賣首日的買氣很好，豬肉價格略有浮動，但是沒有大漲，自家豬肉平均一斤快要120元，和疫情前差不多，不過真的要請「蔣萬安一視同仁」，他們也是列管的攤商，希望公有市場有租金減免跟補貼，傳統市場也要有。

「這些豬肉有沒有問題？」不少民眾一到肉攤，看到滿攤的豬肉都紛紛關心，老闆、老闆娘則是掛保證說，他進貨的絕對敢負責。福德市場豬肉攤林老闆說，今天一整天都在切豬肉，買氣非常好，「15天沒有得買，大家都很想趕快買回家」，有消息說疫情後過陣子，豬肉價格會稍微下降，但自家今天進貨的豬肉價格，與疫情前差異不大，沒有比較便宜，比疫情前稍貴一些。

「蔣萬安要一視同仁！」林老闆強調，雖然今天終於等到可以開賣，但是還要說深覺「不公平」，因為公有市場有租金減免跟補貼，他們也是攤商，也是休息15天，也都有納稅，「別人有的我們也應該要有，我們也沒有要求比較多」，自己也是納管的攤商，希望之後有機會可以獲得補貼，因為租金、成本自己也都是照付，沒賺錢又負擔很重。

另一攤的黃姓老闆娘則表示，「被迫失業15天，終於可以做生意，心情很好」，今天批了兩頭豬，比較熱門的三層肉、梅花肉不到10點就賣光光，老顧客也把貨都訂光，自家賣的黑豬肉價格沒有大漲，但是接下來仍擔心疫情會反覆，導致回頭客不會固定來，建立的客源會流失。面對公有市場有租金減免，希望市府也能讓大家都有補貼。

老闆今天一早切肉的手沒停過。(記者孫唯容攝)

另一攤的黃姓老闆娘則表示，「被迫失業15天，終於可以做生意心情很好」，今天批了兩頭豬，比較熱門的三層肉、梅花肉不到10點就賣光光。(記者孫唯容攝)

