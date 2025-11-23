北市傳老師遭學生「打又踹」 勸導4次惹不滿...哀問：能告嗎？

有老師向立委詢問，表示自己遭到學生暴力相向，是否可提告。教室示意圖。取自Unsplash圖庫



國民黨新北市立委葉元之近日收到求助訊息，對方自稱是北市某國中老師，因勸導學生反遭對方又打又踹，無奈詢問「我能告他嗎」，讓葉元之看了相當難過，強調要促使教育進行改革，還給老師一個有尊嚴的教育環境。

葉元之週五深夜在threads發文，表示收到不認識老師的求助訊息，內容提到他是北市某國中的學務人力，「今天在學校下課期間，某班不聽勸導，我勸導了4次，最後有一個學生衝出來打我踹我。」

陳情老師感嘆，「老師不能打學生，打了會被告，那學生打老師，我能告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長」。

葉元之說，看了訊息令人難過，強調他一定繼續促使教育部提出各項改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境，不能消磨老師的熱忱。

貼文引起熱議，有網友說「教育從幼兒園就走偏，所謂『正向管教』的法規，讓老師根本無法真正教小孩」、「這就是教改的後遺症，老師變成弱勢團體」，不少人支持老師提告，也有人認為訊息應先求證，應先向北市教育局了解，而非上綱到教育部。

