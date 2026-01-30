北市傳首例漢他病毒死亡！70多歲男急病8天亡 驗出鼠跡病毒陽性

台北市一名七旬男子疑因感染漢他病毒，發病8天後不幸病逝。（示意圖／Pixabay）

疾病管制署今（30）日公布，國內出現2026年首例漢他病毒症候群確診病例，亦為首起死亡個案。患者為北部一名70多歲男性，患有慢性病史，潛伏期間並無國內外旅遊紀錄，主要活動地集中於台北市大安區住家周邊。

據疾管署與地方衛生單位調查，個案於1月上旬出現咳嗽、呼吸喘、發燒與腸胃道不適等症狀，1月6日曾前往急診就醫，返家後症狀加劇，1月8日再度就醫並緊急收治加護病房，但病情持續惡化，最終於1月13日因敗血症併多重器官衰竭與肺炎不治身亡。

家屬事後表示，個案住家曾出現鼠類活動與明顯鼠跡，環保單位遂於個案住家及周邊展開捕鼠行動，共捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗確認漢他病毒抗體呈陽性。

本案共有4名相關接觸者，其中1名同住家人曾出現咳嗽症狀，經採檢確認為陰性，其餘3名非同住家人則無明顯症狀。地方衛生單位已完成疫調、衛教與環境消毒，並持續監測相關接觸者健康狀況。

疾管署統計，截至目前國內2026年累計1例漢他病毒症候群確診病例，與過去4年（2022至2025年）同期相當。自2017年起累計共44例，其中男性占66％（29例）、40歲以上族群亦占66％，另有1例為自印尼境外移入。

疾管署指出，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，主要宿主為鼠類等齧齒動物。人類若吸入或接觸遭帶病毒鼠類排泄物（如糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物品，或遭鼠類咬傷，皆有可能感染。

感染後潛伏期自數天至兩個月不等，常見初期症狀包括持續性發燒、結膜充血、背痛、頭痛、腹痛、食慾不振與嘔吐，3至6日後可能出現出血、低血壓、少尿、蛋白尿等症狀，嚴重者恐休克或發展為急性腎衰竭，需及時治療以降低致命風險。

為預防感染，疾管署呼籲民眾務必落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的防鼠三原則，包含封堵家中縫隙孔洞、妥善處理廚餘與飼料、清理雜物堆，並加強防火巷、排水設施等鼠類熱區的捕滅工作。

若在家中發現鼠類排泄物，應先配戴口罩與橡膠手套、開窗通風，再以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑消毒30分鐘後清理。為避免病毒飛揚，清潔應使用拋棄式紙巾或抹布，使用後以垃圾袋密封丟棄。

