北市債務累計減債274億 目標人均負債降至2萬

▲胡曉嵐表示，預計今年第1季，發行捷運建設永續債。(記者李叔霖攝)

面對國內外政經環境變化帶來財政變數，台北市財政局13日召開記者會，對外宣布致力建構健全且韌性的財政環境，提升財務資源運用效能，除了推動各項市政建設，依照公共債務法規定，加速達成減債目標。此外，北市債務累計減債400億元，人均負債減少1萬元。

北市財政局長胡曉嵐表示，北市債務未償餘額方面，蔣萬安市長上任前898億元，112年度蔣市長第2任824億元，113年度729億元，114年底624億元，累計減債274億元，人均負債從上任時3.6萬元降到2.6萬元，等於每位市民身上負債減了1萬元。

胡曉嵐指出，114年度追加還本20億元，115年預算案編列還本106億元，如經議會審議通過並依計畫執行，蔣市長上任後至115年，減債金額累計將達400億元，平均每年減債100億元，每位市民平均負債降至2萬元。另外，113年1月率全國之先發行永續債25億元，113年3月發行75億元，總共發行100億元。

胡曉嵐局長進一步指出，預計今年第1季，發行捷運建設永續債，金額會比25億元還要高。一方面預算還在審議，另一方面還在審查許可，但非常樂觀可以超越第1次發行的25億元。目前發行永續債的地方政府，桃園發行60億元、高雄發行121億元。

未來，財政局持續靈活運用各項籌資與財務調度工具，透過減債降息、開源節流等策略，強化市府財政韌性，確保市政建設穩定推進，達成永續財政目標，最終實現「永續共融、希望首都」願景。