北市元旦升旗路跑 仁愛路周邊分時段封閉 替代路線出爐

交通管制路線。（圖／交通大隊）

北市警察局交通大隊表示，為配合「115年台北市元旦升旗路跑」，將於115年1月1日（週四）針對市議會及仁愛路四段周邊道路實施交通管制。本次活動預計約3000人參與，為維護交通秩序與活動安全，警方規劃分時段禁止車輛通行，管制範圍涵蓋市府路及仁愛路快車道等重要路段。籲請當日用路人避開管制區域並提前改道，現場將由員警指揮疏導以確保交通順暢。

管制措施將依路段分階段進行，首先於0時至10時管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。緊接著在7時50分至9時10分，封閉信義區一號道路（仁愛路至松壽路）全線，以及仁愛路四段（逸仙路至敦化南路）東往西2線快車道與公車專用道。同時間，仁愛路四段與敦化南路口東側行穿線也會進行管制，屆時將由工作人員引導行人穿越，請駕駛人與行人特別留意現場指引。

針對受影響的車流，警方建議原行駛仁愛路東西向的車輛，改走南、北側慢車道，或利用忠孝東路、信義路替代；欲穿越仁愛路的南北向車流，則請改行敦化南路、松仁路及基隆路車行地下道。此外，管制範圍內的公車候車處將暫停服務，民眾如需查詢公車改道路線，可利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

為減少交通管制造成的不便，台北市警察局特別提醒，活動期間請駕駛人留意收聽警察廣播電台路況插播。行經相關路段時，務必遵守各路口執勤員警及義交人員的指揮與疏導，透過提早改道與配合指引，共同維護元旦假期的道路交通安全與秩序。

