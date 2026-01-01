北市元旦升旗路跑 「熊讚」模仿陳傑憲胸前比框嗨秀「1150101」

台北市長蔣萬安1日出席115年元旦升旗路跑，和參與民眾一同做暖身操。(記者張嘉明攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今天在台北市政府前廣場，出席元旦升旗與路跑活動，先是跟著台上有氧老師指示，展臂、抬腿、蹲下等動作暖身，再由東園國小少棒隊領唱，蔣也全程跟唱國歌及國旗歌，接著轉往賽道旁，為蓄勢待發的跑者們鳴笛，活潑的吉祥物「熊讚」不忘模仿棒球選手陳傑憲的招牌動作，在胸前用手比出一個框，突顯身上懸掛編號「1150101」，並於出發前和大小朋友們擊掌，深受歡迎，十分可愛，國內女子馬拉松紀錄保持人曹純玉等人也共襄盛舉。

曹純玉才剛參加完台北馬拉松，便又馬不停蹄地出席元旦升旗路跑，「希望新的一年大家繼續加油，堅持不懈，讓我願意繼續在賽道上努力。」最速古人陳囿任提醒，跑步需留意市區街道上的貓眼石與地面標線，由於容易積水，迴轉時務必小心。另有來自南港的慢跑社民眾說，昨天跨年就在現場，今天沒睡直接跑；松山居民提到，平常都跑半馬，首次參加元旦路跑意義非凡，希望一切順利，身體健康平安。

蔣萬安表示，新的一年的第一天，大家齊聚市府廣場前參加升旗典禮，慶祝中華民國一一五年元旦，同時透過路跑盡情揮汗，這是迎接嶄新一年最好的方式之一。許多人問他會不會累，他說不會，帶領城市不斷往前進步，就像一場馬拉松，重點不在於一開始衝多塊，而是要穩健持久，會和台北隊繼續帶領台北市大步邁進，今年也有許多政策上路，包括捷運六線齊發的信義東延段，將於第一季通車；生生喝鮮奶擴大至國中生；第二運動中心、特色運動館將陸續完工啟用；全球AI龍頭輝達落腳台北市，今年簽約並動工，「台北就是未來全球科技發展最強的一顆引擎！」

蔣萬安指出，所以今天很高興能夠一起參加升旗典禮，不管是成功高中儀隊精彩表演，還是世界冠軍東園國小少棒隊領唱國歌，在在令人感動，感謝市民帶給這座城市熱情和溫度，祝福新年天天開心、平安幸福。

議長戴錫欽致詞時簡短有力地說，只要萬安市長帶領的台北隊，為台北市做市民期待的事情，市議會在預算、法案及政策上，百分之百支持。

台北市長蔣萬安1日出席115年元旦升旗路跑，在起跑點合影。(記者張嘉明攝)

台北市長蔣萬安(左三)回應路跑民眾比愛心。議長戴錫欽(右三)說，只要萬安市長帶領的台北隊，為台北市做市民期待的事情，一定支持。(記者董冠怡攝)

活潑的吉祥物「熊讚」在胸前用手比出一個框，突顯身上懸掛編號「1150101」。(記者董冠怡攝)

