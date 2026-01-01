北市元旦新制上路 掃碼搭車、停車拖吊變貴

▲2026年元旦起，北市公有停車場久停拖吊提高至1500元。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市政府從今（2026）年1月起將推動5項新制，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支付、YouBike微笑單車全車種強制納保、敬老愛心卡擴大使用及加碼補助、公有停車場久停車輛處理新規，提高小客（貨）車移置費、微型電動二輪車禁入河濱自行車道。

手機掃碼可搭公車及捷運

北市交通局指出，為提升公共運輸支付便利性，北市市區公車、新北市市區公車及臺北捷運115年1月3日起，全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車/進出站，享受更便捷的公共運輸乘車體驗。

廣告 廣告

市區公車交通乘車碼服務，將開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」共5家電子支付，提供民眾更多元彈性的支付選擇，只要1支手機即可通達雙北地區各大公共運輸節點。公運處提醒使用交通乘車碼搭車時，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客無須等待手機端APP畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式才能享有優惠。另轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計自115年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。公運處說明，如果有相關使用疑義，請上公運處網站「交通乘車碼（QR code）」專區。

公運處表示，115年1月3日同步調整北市敬老卡及愛心悠遊卡使用方式，針對持卡人以免費點數搭乘雙北市公車增加「餘點扣盡」機制，例如，臺北市愛心卡搭乘公車每段票價為8元，若當月免費點數尚餘7點，系統將自動判讀扣除免費點數7點及儲值金1元，以補足票價差額。本政策可讓免費點數能夠完整使用，請民眾多加利用。

公有停車場久停拖吊提高至1500元

為解決公有停車場長期遭久停車輛占用問題，北市議會三讀通過相關自治條例修正案，從現行僅限「停管處管轄的收費格位」，擴大到不收費格位與委外經營停車場，全面納管。

自1月1日起，久停容許日數上限縮短為10日，超過者將張貼通知限期5日內處理，屆期未處理即予拖吊移置；小客（貨）車移置費提高為1500元，保管費每半日200元，逾5日未領回者每半日300元；機車保管費每半日50元，逾5日未領回者每半日75元。

敬老愛心卡點數加碼

北市府擴大敬老愛心卡使用範圍，涵蓋台鐵擴大站點（基北北桃宜）、桃園機場捷運、輕軌及100多條國道客運路線與場館；目前敬老卡可於12項交通運具及66處場館使用。

自1月2日起，敬老卡扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至「一般長者」，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點；另2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數將由65點提高至85點。

YouBike全面納保

自1月1日起，台北市YouBike全車種（含YouBike 2.0及YouBike 2.0E）全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍；新制為台北市、新北市及桃園市共同推動，保費由政府全額負擔。

微型電動二輪車禁入河濱自行車道

自1月1日起，北市禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱自行車道及人行道，違規者可處300-1200元的罰鍰。北市府強調，將派員加強巡邏，同時配合科技執法取締違規，民眾如發現違規情形，可撥打1999市民熱線反映。

▲自1月3日起，雙北市區公車及台北捷運全面開放使用交通乘車碼搭車手機掃碼可搭公車及捷運。（圖／北市交通局提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德批彈劾總統浪費時間！黃國昌反嗆：大罷免32比0是哪個政黨

維安升級！「台北最High新年城」圓滿落幕 20萬人共迎2026

不忍了！鍾佳濱指傭兵才為錢打仗 黃國昌開轟：打擊國軍弟兄士氣