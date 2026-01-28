北市兄弟檔不滿計程車拒載爆衝突！當街毆打運將遭逮 2罪嫌移送

不滿計程車拒載，戴姓兄弟將運將拖出車外毆打。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市大安區忠孝東路4段昨日晚間爆發肢體衝突，36歲與31歲的戴姓兄弟攔下計程車後，遭到49歲陳姓運將因已有其他乘客預約而婉拒載客，不料兩兄弟大怒，竟將司機拖下駕駛座，當街拳打腳踢毆傷對方，轄區警方到場制止，依準現行犯將戴姓兄弟逮捕，訊後依涉嫌傷害及公然侮辱罪嫌移送。

大安警分局敦化南路派出所昨日晚間接獲通報，忠孝東路四段發生打人案件，49歲陳姓計程車司機昨晚停在路邊等客人，36歲及31歲的戴姓兩兄弟開門要上車，司機說已有乘客叫車，拒絕載客，隨後戴姓兄弟大力關門被司機告誡。

雙方先是爆發口角爭執，隨後兄弟兩人情緒失控，竟強行將陳男拖下車並當街揮拳毆打，導致陳男頭部及頸部受傷，員警獲報到場後，現場衝突已經平息，但陳姓運將頭部及頸部有多處明顯紅腫及挫傷，2名動手的戴姓男子則仍滯留在案發現場，警方隨即將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。

陳姓運將事後前往醫院驗傷，並對戴姓兄弟提出告訴。警方在調閱周邊監視器畫面並查明相關事證後，確認戴姓兄弟動手傷人罪行明確，當場將兩人逮捕。戴姓兄弟在偵訊時對於一時衝動引發衝突坦承不諱，全案詢後由警方依傷害與公然侮辱罪嫌移送台北地檢署偵辦。

