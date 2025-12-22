北市充電樁總數 領先全國

台北市舉辦充電樁上線記者會。（台北市停管處提供）

記者王誌成∕台北報導

打造台北市成為科技普惠、減碳永續的「未來之都」，是市長蔣萬安給台北隊的期許；在此施政主軸之下，市府將普及電動車充電基礎設施的建置視為重點施政項目。停管處表示，自一一二年起透過多元政策工具多管齊下，達成階段性成果。

北市轄管之所有公有停車場率先於去年底全面設置充電樁，達成百分之百覆蓋，穩坐全國之冠。截至今年十一月底，全市公有停車場累計已設置一千四百八十八樁充電設備，加計登記在案的民營停車場內充電樁四百三十三樁，總計已有一千九百二十一樁充電設備投入營運，數量領先全國。

除了硬體建設，整合的資訊服務也是推動「未來之都」的重點項目。將充電樁資訊納入「北市好停車」，打造「充電地圖」，乃至充電樁功率等詳盡資訊。每一個充電樁皆配置一具滅火器、室內停車場皆配置滅火毯，要求廠商將充電樁集中設置於靠近消防布水線或鄰近逃生梯的區域。

另外，北市成立內科交通府級專案小組，跨局處協調各項改善措施，透過交通工程、增加公共運輸供給及與內科協會公私協力推廣ＥＳＧ三大主軸推動內科交通改革，截至今年十一月內科主要道路下午尖峰平均旅行時間較一一一年改善約百分之六點四。

內科交通目前已有具體改善成果，未來仍將持續推動捷運東環段、民汐線建設，以提供更便捷之公共運輸量能，並鼓勵市民可多利用公車、捷運等服務，進一步優化內湖交通。